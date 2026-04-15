Kurniawan Dwi Yulianto Blak-blakan! 3 Poin Kunci Timnas Indonesia U-17 Kalahkan Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 bersiap menghadapi ujian sesungguhnya saat melawan Malaysia U-17 di matchday kedua Piala AFF U-17 2026. Laga ini bukan sekadar duel klasik, tetapi juga penentu langkah Garuda Muda menuju semifinal.

Setelah kemenangan meyakinkan 4-0 atas Timor Leste U-17, skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto mengincar tambahan tiga poin. Hasil positif akan membuka jalan lebih lebar untuk mengamankan tiket ke fase gugur.

Pada laga pembuka, Timnas Indonesia U-17 tampil dominan sejak menit awal. Empat gol dicetak melalui brace Putu Ekayana serta masing-masing satu gol dari Ridho dan Dava Yunna.

Kemenangan itu membuat Garuda Muda mengoleksi tiga poin dengan selisih gol +4. Raihan tersebut sejajar dengan Vietnam U-17 yang sementara memimpin klasemen Grup A.

Laga panas antara Indonesia kontra Malaysia dijadwalkan berlangsung Kamis, 16 April 2026 pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di Vidio dan Indosiar.

Meski menang telak di laga pertama, Kurniawan memilih tetap merendah. Ia menegaskan timnya belum sempurna dan masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi.

"Terima kasih. Jadi memang dari pertama kita bergabung, saya bergabung dengan tim ini, hal yang penting saya tekankan adalah mindset, kemudian strong dan fundamental,” ujar Kurniawan Dwi Yulianto dalam konferensi pers, Senin (13/4/2026).

“Tiga hal ini tidak kami, tidak bosan-bosan kami ingatkan kepada para pemain. Dan kemenangan tadi bagi kami, saya selalu mengingatkan kepada pemain bahwa kita patut syukuri, tapi merayakan sewajarnya.”

“Karena memang besok kita harus fokus lagi menghadapi tim Malaysia. Kita tahu Malaysia dan Laos besok akan bertanding di pertandingan pertama dan saya tahu betul bagaimana tim Malaysia itu sendiri.”