Kabar Bahagia! Pratama Arhan Sudah Pulih dan Kembali Berlatih Bersama Bangkok United

Pratama Arhan kembali berlatih bersama Bangkok United. (Dok. Bangkok United)
JawaPos.com - Pratama Arhan sudah kembali ikut berlatih bersama Bangkok United. Bek Timnas Indonesia tersebut sempat absen karena menjalani operasi meniskus lutut kanan sejak Februari lalu.
Selain mengikuti sesi latihan, dipantau dari Instagram resmi klub, Pratama Arhan juga dibawa Bangkok United pada laga kekalahan melawan Gamba Osaka di semifinal leg kedua AFC Champions League Two. Meskipun demikian, dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain di laga yang dimainkan di Rajamangala National Stadium, Rabu (15/4).
Selama menjalani operasi meniskus, Pratama Arhan banyak melewatkan pertandingan bersama Bangkok United di ACL Two. Bek berusia 24 tahun itu harus absen di laga babak 16 besar, perempat final, dan semifinal.
Menit bermain Arhan di ACL Two juga sangat minim di musim ini. Melansir Transfermarkt, dia hanya bermain dua pertandingan dan mencatatkan 103 menit.
Sementara itu, di Liga Thailand, Arhan juga melewatkan banyak pertandingan penting. Pemain kelahiran Blora, Jawa Tengah, tersebut absen sebanyak enam pertandingan.
Operasi meniskus yang dijalankannya juga membuat Arhan tidak dipanggil Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Padahal, momen tersebut bisa dimanfaatkannya untuk menarik perhatian pelatih baru Timnas Indonesia John Herdman.
Arhan memang cukup lama tidak bermain untuk Timnas Indonesia. Piala AFF 2024 melawan Filipina menjadi terakhir kali terakhirnya bermain untuk Timnas Indonesia saat masih dilatih Shin Tae-yong.
Untuk saat ini, belum diketahui kapan Arhan bakal kembali bermain bersama Bangkok United. Apakah laga selanjutnya melawan Ratchaburi pada 18 April? Patut ditunggu.
