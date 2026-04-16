Shukor Adan Nostalgia Duel Lawan Kurniawan Dwi Yulianto di Piala Tiger! Bumbu Laga  Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Pertemuan Timnas Indonesia U-17 melawan Timnas Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026 tak sekadar soal tiga poin. Ada aroma nostalgia yang ikut menyelimuti duel panas dua negara serumpun ini.

Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026) malam WIB. Pertandingan ini menjadi lanjutan Grup A yang dipastikan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal.

Timnas Indonesia U-17 datang dengan kepercayaan diri tinggi usai pesta gol ke gawang Timor Leste. Garuda Muda menang telak 4-0 dan langsung menunjukkan kualitas sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen ini.

Di sisi lain, Timnas Malaysia U-17 justru memulai langkah dengan hasil mengecewakan. Mereka dihajar Vietnam dengan skor identik 0-4 yang membuat posisi di klasemen langsung tertekan.

Kondisi ini membuat pertandingan melawan Indonesia menjadi sangat krusial bagi Malaysia. Kemenangan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban untuk menjaga peluang lolos dari fase grup.

Menariknya, duel ini juga membawa cerita lama yang kembali mencuat ke permukaan. Pelatih Malaysia, Muhammad Shukor, ternyata memiliki kenangan tersendiri dengan sosok Kurniawan Dwi Yulianto.

Keduanya pernah berhadapan langsung saat masih aktif sebagai pemain di level senior.

Momen itu terjadi dalam semifinal Piala Tiger 2004 yang dikenal sebagai salah satu laga paling dramatis dalam sejarah pertemuan Indonesia dan Malaysia.