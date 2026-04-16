Timnas Indonesia U-17 Pincang! Mierza Firjatullah Terancam Absen Lawan Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Kabar kurang sedap menghampiri Timnas Indonesia U-17 jelang duel krusial melawan Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026. Striker andalan, Mierza Firjatullah, terancam absen akibat cedera hamstring yang dialaminya di laga perdana.

Situasi ini jelas menjadi perhatian serius bagi tim pelatih. Pasalnya, Mierza Firjatullah selama ini menjadi salah satu tumpuan di lini depan Garuda Asia.

Bintang Persik Kediri Elite Pro Academy (EPA) U-16 itu memang bukan nama baru. Ini merupakan penampilan keduanya di ajang Piala AFF U-17 setelah sebelumnya tampil impresif pada edisi 2024.

Kala itu, Mierza Firjatullah ikut membawa Timnas Indonesia U-17 meraih peringkat ketiga. Kontribusinya tidak main-main, dengan torehan empat gol yang membuat namanya mulai dikenal luas.

Ketajamannya sebagai striker menjadi nilai lebih yang sulit tergantikan. Apalagi, ia juga sudah mencicipi atmosfer kompetisi level dunia saat tampil di Piala Dunia U-17 2025.

Pengalaman tersebut membuat ekspektasi publik terhadap Mierza Firjatullah semakin tinggi. Tak heran jika dirinya langsung dipercaya sebagai starter saat menghadapi Timor Leste U-17 di Stadion Joko Samudro, Gresik.

Dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 4-0 itu, sebenarnya Timnas Indonesia U-17 tampil dominan. Namun, Mierza Firjatullah justru harus mengakhiri pertandingan lebih cepat.

Pemain berusia 17 tahun itu mengalami cedera saat laga baru berjalan 34 menit. Ia pun terpaksa ditarik keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan.