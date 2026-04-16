Pesan John Herdman ke Timnas Indonesia U-17! Kurniawan Dwi Yulianto Bongkar Kunci Hadapi Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

John Herdman berikan nasihat ke pemain Timnas Indonesia U-17 jelang hadapi Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026. (Timnas Indonesia)
JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 membuka langkah di Piala AFF U-17 2026 dengan penuh percaya diri. Kemenangan telak langsung jadi bukti jika Garuda Muda tak datang sekadar numpang lewat.
Start impresif itu datang saat menghadapi Timor-Leste di laga perdana Grup A. Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, skuad muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 4-0.
Empat gol kemenangan dicetak lewat penampilan kolektif yang solid sepanjang pertandingan. Putu Ekayana mencuri perhatian lewat dua gol, sementara Ridho dan Dava Yunna melengkapi pesta kemenangan.
Hasil tersebut bukan sekadar angka di papan skor. Ada proses panjang yang membentuk karakter kuat Timnas Indonesia U-17 sebelum turnamen dimulai.
Salah satu faktor penting datang dari sosok pelatih asal Kanada, John Herdman. Meski kini fokus di tim senior, sentuhannya masih terasa di skuad muda.
Sebelum berangkat ke ajang Piala AFF U-17 2026, para pemain sempat merasakan arahan langsung dari Herdman. Momen itu terjadi dalam sesi pemusatan latihan yang jadi fondasi permainan tim saat ini.
Pelatih kepala Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengungkapkan detail menarik dari pertemuan tersebut. Ia menyebut ada satu pesan penting yang terus dipegang para pemain hingga kini.
“Jadi memang pernah kami sebelum berangkat ke Thailand ya, kita sempat ada simulasi sebelum Coach John Herdman ke pelatih senior sebelum mereka gabung, ada simulasi dengan para pemain,” ujar Kurniawan Dwi Yulianto, Senin (13/4/2026).
Menurut Kurniawan Dwi Yulianto, Herdman cukup terkejut dengan kualitas yang dimiliki para pemain muda Indonesia. Terutama dalam hal agresivitas dan semangat kerja di lapangan.
