Kurniawan Dwi Yulianto Kantongi Kelemahan Malaysia U-17! Timnas Indonesia U-17 Optimistis Tatap Laga Kedua Piala AFF U-17 2026

Kurniawan Dwi Yulianto (Facebook)
JawaPos.com — Pertandingan antara Timnas Indonesia U-17 dan Malaysia pada matchday kedua Grup A Piala AFF U-17 2026 bukan sekadar duel biasa. Laga ini menyimpan tensi tinggi sekaligus penentuan nasib kedua tim untuk melangkah lebih jauh di turnamen.
Bentrok panas tersebut akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4/2026) malam WIB. Hasil pertandingan ini dipastikan berpengaruh besar terhadap peluang lolos ke semifinal.
Timnas Indonesia U-17 datang dengan penuh kepercayaan diri usai menang telak 4-0 atas Timor Leste. Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk menjaga tren positif.
Di sisi lain, Malaysia U-17 justru berada dalam tekanan berat setelah kalah 0-4 dari Vietnam. Harimau Malaya wajib bangkit jika tidak ingin angkat koper lebih cepat dari fase grup.
Situasi kontras ini membuat pertandingan diprediksi berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar untuk meraih tiga poin.
Di balik duel panas tersebut, ada sosok penting yang menjadi sorotan. Dia adalah pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto.
Kurniawan bukan sosok asing bagi sepak bola Malaysia. Pengalamannya di Negeri Jiran menjadi modal berharga dalam membaca kekuatan lawan.
Jejak kariernya di Malaysia terbilang cukup panjang. Ia pernah memperkuat Serawak FA pada 2005 hingga 2006 saat masih aktif sebagai pemain.
Pengalaman itu memberi gambaran nyata tentang karakter permainan sepak bola Malaysia. Ia memahami gaya bermain, mentalitas, hingga kultur kompetisi di sana.
