Mandul di Babak Kedua! Kurniawan Dwi Yulianto Evaluasi Timnas Indonesia U-17 Jelang Lawan Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

JawaPos.com — Memasuki matchday kedua Grup A, Timnas Indonesia U-17 akan menantang Timnas Malaysia U-17 di Stadion Gelora Joko Samudro pada Rabu (16/4/2026) pukul 19.30 WIB. Duel ini bukan sekadar laga biasa, melainkan pertaruhan gengsi sekaligus penentu langkah menuju semifinal Piala AFF U-17 2026.

Timnas Indonesia U-17 datang dengan kepercayaan diri tinggi usai membantai Timor Leste 4-0 pada laga pembuka, Senin (13/4/2026). Kemenangan telak itu menjadi sinyal kuat Skuad Garuda siap bersaing di papan atas turnamen.

Namun di balik kemenangan tersebut, ada catatan penting yang tak luput dari perhatian pelatih Kurniawan Dwi Yulianto. Mandulnya lini serang di babak kedua menjadi bahan evaluasi serius jelang menghadapi Malaysia.

“Terima kasih. Jadi memang kita begitu unggul 4-0 di babak kedua juga kita berpesan kepada pemain untuk tetap fokus, menganggap hasil pertama di babak pertama kita anggap 0-0 biar para pemain tidak merasa di atas angin,” ujar Kurniawan soal Timnas Indonesia U-17 mandul di babak kedua hadapi Timor Leste.

Instruksi tersebut menunjukkan Kurniawan tak ingin anak asuhnya terlena dengan keunggulan besar. Ia mencoba menjaga mental bertanding tetap stabil agar performa tidak menurun di paruh kedua laga.

Meski begitu, realita di lapangan menunjukkan adanya penurunan efektivitas serangan Indonesia setelah jeda. Sejumlah peluang tercipta, tetapi tak satu pun mampu dikonversi menjadi gol tambahan.

“Tapi di babak kedua kita juga mencoba mendominasi jalannya pertandingan, kita kontrol game, ada beberapa peluang yang tidak menjadi gol, tapi itu menjadi catatan kami. Tentunya malam ini juga akan bekerja terus sama tim analis apa yang menjadi kekurangan, menjadi bahan evaluasi dan kita akan coba perbaiki di dua hari yang tersisa sebelum menghadapi Malaysia,” tegas Kurniawan soal evaluasi jelang hadapi Malaysia.

Evaluasi cepat menjadi kunci mengingat waktu persiapan yang sangat terbatas. Tim pelatih dituntut jeli mengidentifikasi kelemahan, terutama dalam penyelesaian akhir yang belum maksimal.