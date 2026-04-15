Preview Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026: Ujian Berat Garuda Muda di Laga Kedua

JawaPos.com - Pertandingan panas akan tersaji pada lanjutan fase grup Piala AFF U-17 2026 saat Timnas Indonesia U-17 berhadapan dengan Malaysia U-17 di Stadion Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4/2026) malam WIB.

Laga ini menjadi salah satu yang paling dinanti karena kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk mengamankan posisi terbaik di Grup A.

Indonesia datang dengan modal cukup meyakinkan setelah meraih kemenangan besar pada laga pembuka.

Performa lini depan Garuda Muda menjadi sorotan, terutama karena mampu tampil efektif sejak menit awal dan mencetak beberapa gol penting.

Hasil tersebut membuat kepercayaan diri tim meningkat, sekaligus menempatkan mereka dalam posisi yang cukup baik di klasemen sementara.

Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan oleh tim pelatih. Indonesia masih memiliki catatan pada konsistensi permainan, terutama di babak kedua saat intensitas serangan sedikit menurun.

Situasi ini menjadi perhatian penting karena lawan yang akan dihadapi kali ini memiliki karakter permainan yang berbeda dan diprediksi akan memberi tekanan lebih besar.

Di sisi lain, Malaysia U-17 datang dengan situasi yang tidak ideal. Kekalahan telak pada pertandingan pertama membuat mereka berada dalam posisi tertekan.