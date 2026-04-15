Preview Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026: Ujian Berat Garuda Muda di Laga Kedua

Selebrasi pemain Timnas Indonesia U-17 usai mencetak gol di Piala AFF U-17 2026. (Garuda ID)
JawaPos.com - Pertandingan panas akan tersaji pada lanjutan fase grup Piala AFF U-17 2026 saat Timnas Indonesia U-17 berhadapan dengan Malaysia U-17 di Stadion Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4/2026) malam WIB.
Laga ini menjadi salah satu yang paling dinanti karena kedua tim sama-sama memiliki ambisi besar untuk mengamankan posisi terbaik di Grup A.
Indonesia datang dengan modal cukup meyakinkan setelah meraih kemenangan besar pada laga pembuka.
Baca Juga: Jegal Garuda Muda! Muhammad Shukor Adan Bongkar Kekuatan Timnas Indonesia U-17, Malaysia U-17 Siap Bangkit di Piala AFF U-17 2026
Performa lini depan Garuda Muda menjadi sorotan, terutama karena mampu tampil efektif sejak menit awal dan mencetak beberapa gol penting.
Hasil tersebut membuat kepercayaan diri tim meningkat, sekaligus menempatkan mereka dalam posisi yang cukup baik di klasemen sementara.
Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan oleh tim pelatih. Indonesia masih memiliki catatan pada konsistensi permainan, terutama di babak kedua saat intensitas serangan sedikit menurun.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026! Wonderkid Persebaya Jadi Pemain Kunci
Situasi ini menjadi perhatian penting karena lawan yang akan dihadapi kali ini memiliki karakter permainan yang berbeda dan diprediksi akan memberi tekanan lebih besar.
Di sisi lain, Malaysia U-17 datang dengan situasi yang tidak ideal. Kekalahan telak pada pertandingan pertama membuat mereka berada dalam posisi tertekan.
Mereka kini wajib meraih hasil positif jika masih ingin menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Laga melawan Indonesia menjadi sangat krusial karena hasil buruk bisa memperkecil kesempatan mereka di turnamen ini.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja