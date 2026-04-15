Andre Rizal Hanafi
16 April 2026, 02.11 WIB

Fakta Menarik Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Kurniawan Dwi Yulianto Punya Kedekatan Unik!

Kurniawan Dwi Yulianto. (Istimewa)

JawaPos.com - Laga panas akan tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Malaysia pada matchday kedua Grup A Piala AFF U-17 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, ini bukan hanya penting dari sisi perebutan poin, tetapi juga menyimpan cerita menarik di balik salah satu sosok di kubu Garuda Muda.

Indonesia datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Timor Leste pada laga pembuka.

Hasil tersebut membuat kepercayaan diri tim asuhan pelatih meningkat, sekaligus membuka peluang besar untuk melangkah lebih jauh ke babak berikutnya.

Di sisi lain, Malaysia justru berada dalam tekanan setelah mengalami kekalahan 0-4 dari Vietnam, sehingga laga melawan Indonesia menjadi kesempatan terakhir untuk menjaga asa lolos.

Di tengah situasi tersebut, perhatian tertuju pada sosok Kurniawan Dwi Yulianto yang kini menjadi bagian penting dalam struktur kepelatihan Indonesia U-17.

Kehadirannya bukan sekadar pelatih, tetapi juga figur yang memiliki keterkaitan unik dengan sepak bola Malaysia, baik secara profesional maupun personal.

Kurniawan bukan nama asing di kancah sepak bola Negeri Malaysia. Saat masih aktif sebagai pemain, ia pernah memperkuat Sarawak FA pada periode 2005 hingga 2006.

Pengalaman itu membuatnya cukup mengenal atmosfer sepakbola di Malaysia, termasuk gaya permainan dan karakter pemain lokal yang berkembang di sana.

Tidak hanya berhenti sebagai pemain, Kurniawan juga sempat kembali ke Malaysia dalam kapasitas berbeda.

