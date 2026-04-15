Putu Ekayana Jadi Kapten Timnas Indonesia U-17, Lanjutkan Tradisi Bek Bali yang Semakin Bersinar!

Pesepak bola Timnas Indonesia Putu Ekayana Yoga Pratama berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Timnas Timor Leste pada pertandingan penyisihan grup A ASEAN U-17 Boys Championship atau AFF U-17 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4/2026). (Riana Setiawan / Jawa Pos)
JawaPos.com - Nama Putu Ekayana kini semakin dikenal di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, khususnya di level usia muda.
Bek tengah muda asal Bali itu tengah menjadi sorotan setelah dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia U-17 dalam ajang internasional terbaru.
Kepercayaan tersebut tidak datang secara instan. Perjalanan Putu di dunia sepak bola usia muda cukup panjang, mulai dari pembinaan di akademi hingga akhirnya menembus skuad nasional.
Baca Juga:Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
Ia dikenal sebagai pemain dengan karakter tenang, disiplin, dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik di lini belakang.
Di bawah arahan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto, Putu mendapatkan peran penting sebagai pemimpin tim.
Tugas sebagai kapten di usia muda tentu menjadi tantangan tersendiri, namun juga menjadi bukti besarnya kepercayaan staf pelatih terhadap dirinya.
Baca Juga:Fakta Menarik Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Kurniawan Dwi Yulianto Punya Kedekatan Unik!
Dalam beberapa pertandingan terakhir, Putu tampil konsisten menjaga lini pertahanan. Ia bukan hanya fokus pada tugas bertahan, tetapi juga aktif mengatur organisasi permainan dari belakang.
Komunikasinya dengan rekan setim membuat lini pertahanan Timnas U-17 terlihat lebih rapi dan terstruktur.
Performa tersebut membuatnya dianggap sebagai salah satu bek muda potensial yang dimiliki Indonesia saat ini.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja