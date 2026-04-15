Putu Ekayana Jadi Kapten Timnas Indonesia U-17, Lanjutkan Tradisi Bek Bali yang Semakin Bersinar!

JawaPos.com - Nama Putu Ekayana kini semakin dikenal di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, khususnya di level usia muda.

Bek tengah muda asal Bali itu tengah menjadi sorotan setelah dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia U-17 dalam ajang internasional terbaru.

Kepercayaan tersebut tidak datang secara instan. Perjalanan Putu di dunia sepak bola usia muda cukup panjang, mulai dari pembinaan di akademi hingga akhirnya menembus skuad nasional.

Ia dikenal sebagai pemain dengan karakter tenang, disiplin, dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik di lini belakang.

Di bawah arahan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto, Putu mendapatkan peran penting sebagai pemimpin tim.

Tugas sebagai kapten di usia muda tentu menjadi tantangan tersendiri, namun juga menjadi bukti besarnya kepercayaan staf pelatih terhadap dirinya.

Dalam beberapa pertandingan terakhir, Putu tampil konsisten menjaga lini pertahanan. Ia bukan hanya fokus pada tugas bertahan, tetapi juga aktif mengatur organisasi permainan dari belakang.

Komunikasinya dengan rekan setim membuat lini pertahanan Timnas U-17 terlihat lebih rapi dan terstruktur.