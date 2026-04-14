Bek Kanan Jadi Titik Lemah, Ini Evaluasi Terbuka Pieter Huistra untuk PSS Sleman

JawaPos.com - PSS Sleman tengah menghadapi pekerjaan rumah di sektor bek kanan setelah area tersebut kerap menjadi celah yang dimanfaatkan lawan dalam beberapa laga terakhir.

Kondisi ini mendapat perhatian khusus dari Direktur Teknis, Pieter Huistra, yang mengungkap sejumlah faktor di balik situasi tersebut.

Menurut Huistra, rotasi pemain dan kondisi kebugaran yang belum sepenuhnya stabil menjadi penyebab utama belum solidnya posisi tersebut.

Ia mencontohkan penampilan Saiful Djoge saat menghadapi Barito Putera yang dinilai sebenarnya tidak buruk, meski terdapat beberapa momen krusial yang kurang maksimal.

“Saiful sebenarnya tampil cukup baik. Hanya saja, dia terlihat kelelahan di beberapa momen penting,” ujar Huistra usai sesi latihan di Lapangan Pakembinangun, Selasa (14/4/2026) dikutip dari pssleman.id.

Huistra juga menambahkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Saiful menunjukkan perkembangan yang cukup positif.

Namun, ia menegaskan bahwa konsistensi masih menjadi tantangan utama bagi pemain muda tersebut untuk benar-benar mengamankan posisi di tim utama.

Selain Saiful, dua nama lain seperti Muhammad Fariz dan Ahmad Nuri Fasya juga menjadi opsi di sektor bek kanan.