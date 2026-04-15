Allano Lima Jadi Pembeda, Persija Tampil Lebih Solid dan Berbahaya

JawaPos.com - Allano Lima tampil gemilang saat membawa Persija Jakarta meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Persebaya Surabaya pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta (11/4/2026) malam.

Dalam pertandingan tersebut, ia mencetak satu gol pembuka sekaligus memberikan satu assist yang berujung gol bagi Eksel Runtukahu.

Penampilannya membuat Allano diganjar gelar Man of the Match. Tidak hanya soal kontribusi angka, ia juga menjadi motor serangan Persija sepanjang laga.

Pergerakannya dari lini tengah ke depan beberapa kali berhasil membuka ruang di pertahanan Persebaya dan memicu serangan berbahaya.

Usai pertandingan, Allano menilai gol yang ia cetak menjadi momen penting untuk mengangkat kepercayaan diri tim. Ia menyebut kemenangan ini bukan semata hasil kerja individu, melainkan buah dari kerja keras seluruh pemain yang tampil disiplin sejak awal laga.

“Gol itu sangat penting untuk membuat tim lebih percaya diri. Saya senang bisa membantu, tapi ini kerja keras semua pemain,” ujarnya dikutip dari persija.id.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa kemenangan ini menjadi titik balik penting bagi Persija. Sebelumnya, tim ibu kota itu sempat melewati tiga laga tanpa hasil maksimal. Karena itu, kemenangan atas Persebaya terasa sangat berarti, terutama karena diraih di hadapan pendukung sendiri.

“Allhamdulillah kami bisa menang di kandang setelah hasil kurang bagus di beberapa laga sebelumnya. Ini penting untuk kepercayaan diri tim,” tambahnya.