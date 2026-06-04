Satu Per Satu Cabut! Usai Allano Lima, Kini Persija Jakarta Berpisah dengan Maxwell Souza

JawaPos.com - Satu per satu pemain asing Persija Jakarta mulai pergi meninggalkan klub. Setelah berpisah dengan Allano Lima, tim berjuluk Macan Kemayoran itu kini mengumumkan perpisahannya dengan Maxwell Souza.

Kabar perpisahan tersebut diungkap oleh Persija Jakarta melalui instagram resminya pada Kamis (4/6) siang WIB. Menariknya, kabar tersebut diumumkan tidak lama setelah Macan Kemayoran berpisah dengan Allano Lima.

“Hadir dengan penuh keyakinan, untuk menjawab tantangan. Torehan 16 gol menjadi bukti, bahwa kerja keras dan dedikasi, takkan pernah mengkhianati,” tulis Persija Jakarta dalam instagramnya, Kamis (4/6/2026).

“Ini bukan sekadar tentang datang dan menciptakan cerita, tetapi tentang meninggalkan jejak yang akan selalu melekat di hati banyak Jakmania,” sambungnya.

Persija Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Maxwell atas kontribusi besarnya selama berseragam Macan Kemayoran. Mereka mendoakan bintang asal Brasil tersebut meraih kesuksesan bersama klub barunya.

“Terima kasih, Emaxwell Souza. Untuk setiap gol, perjuangan, dan kenangan yang telah kamu bawa. Lakukan yang terbaik di mana pun langkahmu berada!,” terang Persija Jakarta.

Allano dan Maxwell hengkang setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh manajemen Persija Jakarta. Dengan begitu, Persija Jakarta resmi kehilangan dua pilar pentingnya di Super League 2025/2026.

Seperti diketahui, keduanya tampil impresif musim ini hingga sukses membawa Persija Jakarta finis peringkat ketiga klasemen Super League 2025/2026. Khusus Maxwell, ia menjadi top skor Macan Kemayoran dengan kontribusi 16 gol dari 31 penampilan.