Gagal Juara, Persija Jakarta Bongkar 5 Pemain Asing! Bangun Tim Baru untuk Musim Depan

JawaPos.com - Kegagalan meraih gelar juara BRI Super League 2025/2026, membuat manajemen Persija Jakarta melakukan evaluasi dengan perombakan hampir seluruh pemain asing pada musim lalu.

Dilansir akun sosial media Persija, lima pemain asing resmi tidak akan berseragam merah Jakarta pada musim depan yaitu Allano Lima, Emaxwell Souza, Bruno Tubarao, Jean Mota, dan Alaeddine Ajaraie.

Khusus Alaeddine statusnya merupakan pemain pinjaman sehingga ia akan kembali ke klub utama yakni NorthEast United FC di Liga Super India.

Dari kelima nama, tidak diperpanjangnya Allano dan Emaxwell cukup mengejutkan mengingat kontribusi kedua pemain sangat luar biasa bagi tim Macan Kemayoran meski baru pertama kali merasakan atmosfer sepak bola Indonesia.

Allano mampu mencetak sembilan gol dan sembilan asis dari 29 penampilan, sementara Emaxwell menjadi top skor Persija dengan sukses catatkan 16 gol dan empat asis.

Terkini, kedua winger asal Brasil tersebut dikabarkan masih akan bermain di Super League musim depan dan saat ini sedang didekati oleh Bhayangkara FC.