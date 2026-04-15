Moch. Rizky Pratama Putra
15 April 2026, 22.53 WIB

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Timnas Indonesia U-17. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com — Laga panas tersaji saat Timnas Indonesia U-17 menghadapi Malaysia pada matchday kedua fase grup Piala AFF U-17 2026. Pertandingan ini bukan sekadar duel biasa, melainkan penentu langkah Garuda Muda menuju semifinal.

Setelah membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atas Timor Leste U-17, kepercayaan diri Timnas Indonesia U-17 sedang berada di level tinggi. Namun, ujian sesungguhnya baru dimulai saat berhadapan dengan rival klasik, Malaysia U-17.

Malaysia memang datang dengan bekal kurang meyakinkan setelah dibantai Vietnam di laga perdana. Namun, kondisi itu justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Harimau Muda untuk bangkit dan tampil lebih agresif.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena dengan hasil yang diraih lawan di pertandingan sebelumnya.

Ia menegaskan Malaysia tetap punya potensi besar yang bisa merepotkan jika tidak diantisipasi dengan baik.

“Kami tidak melihat hasil sebelumnya sebagai patokan. Malaysia tetap tim kuat dan kami harus fokus sejak menit awal,” tegas Kurniawan.

Di sisi lain, pelatih Malaysia U-17, Shukor Adan, memastikan timnya akan tampil berbeda dibanding laga pertama. Ia menggaransi para pemainnya siap memberikan perlawanan sengit demi menjaga asa lolos dari fase grup.

Situasi klasemen membuat pertandingan ini semakin krusial bagi kedua tim. Timnas Indonesia U-17 membutuhkan kemenangan untuk membuka jalan lebar menuju semifinal tanpa harus bergantung pada hasil tim lain.

Format kompetisi Piala AFF U-17 2026 memang cukup ketat. Hanya juara grup yang otomatis melaju ke semifinal, sementara posisi runner up harus bersaing ketat dengan peringkat kedua dari grup lain untuk memperebutkan sisa tiket.

