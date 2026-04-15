Andri Ramawi Mundur dari Kursi Pelatih PSIS Semarang, Apa yang Sebenarnya Terjadi di Laskar Mahesa Jenar?

JawaPos.com–Kabar mengejutkan datang dari tubuh PSIS Semarang. Pelatih kepala Andri Ramawi secara tiba-tiba memutuskan mundur dari jabatannya di tengah kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026 yang masih berjalan.

Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh manajemen klub pada Rabu (15/4) pagi, tak lama setelah laga pekan ke-24 yang mempertemukan PSIS dengan Persiku Kudus.

”Maturnuwun coach Andri. Pelatih Andri Ramawi mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala PSIS Semarang dan sementara tim akan dipimpin carateker assistant pelatih Anang Dwita. Terima kasih atas dedikasinya selama membesut Laskar Mahesa Jenar,” dikutip dari akun instagram @psisofficial.

Momen pengunduran diri tersebut cukup mengejutkan, mengingat performa tim dalam beberapa pertandingan terakhir terbilang cukup stabil. Di bawah arahan Andri Ramawi, PSIS menunjukkan tren yang tidak buruk.

Dalam enam pertandingan terakhir, tim berjuluk Mahesa Jenar itu mencatatkan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya satu kekalahan. Catatan ini menjadi indikasi bahwa tim sedang berada dalam jalur kompetitif untuk bertahan di Pegadaian Championship.

Namun di balik performa yang relatif konsisten tersebut, terdapat faktor lain yang menjadi alasan utama mundurnya sang pelatih. Keputusan ini disebut berkaitan dengan komitmen pribadi yang sebelumnya telah disepakati bersama sosok penting di klub, yakni Angel Alfredo Vera.

Andri memilih untuk mengikuti langkah Angel Alfredo Vera yang lebih dulu meninggalkan PSIS. Keputusan ini menunjukkan adanya loyalitas profesional yang cukup kuat, meskipun harus diambil di tengah situasi tim yang masih membutuhkan stabilitas.

Meski tidak langsung mundur saat Vera lebih dulu pergi, Andri sempat bertahan untuk membantu tim melewati beberapa pertandingan penting.