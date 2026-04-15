Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
15 April 2026, 18.27 WIB

Andri Ramawi Mundur dari Kursi Pelatih PSIS Semarang, Apa yang Sebenarnya Terjadi di Laskar Mahesa Jenar?

Latihan PSIS Semarang. (Istimewa)

JawaPos.com–Kabar mengejutkan datang dari tubuh PSIS Semarang. Pelatih kepala Andri Ramawi secara tiba-tiba memutuskan mundur dari jabatannya di tengah kompetisi Pegadaian Championship 2025/2026 yang masih berjalan.

Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh manajemen klub pada Rabu (15/4) pagi, tak lama setelah laga pekan ke-24 yang mempertemukan PSIS dengan Persiku Kudus.

Maturnuwun coach Andri. Pelatih Andri Ramawi mengundurkan diri dari jabatan pelatih kepala PSIS Semarang dan sementara tim akan dipimpin carateker assistant pelatih Anang Dwita. Terima kasih atas dedikasinya selama membesut Laskar Mahesa Jenar,” dikutip dari akun instagram @psisofficial.

Momen pengunduran diri tersebut cukup mengejutkan, mengingat performa tim dalam beberapa pertandingan terakhir terbilang cukup stabil. Di bawah arahan Andri Ramawi, PSIS menunjukkan tren yang tidak buruk.

Dalam enam pertandingan terakhir, tim berjuluk Mahesa Jenar itu mencatatkan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya satu kekalahan. Catatan ini menjadi indikasi bahwa tim sedang berada dalam jalur kompetitif untuk bertahan di Pegadaian Championship.

Namun di balik performa yang relatif konsisten tersebut, terdapat faktor lain yang menjadi alasan utama mundurnya sang pelatih. Keputusan ini disebut berkaitan dengan komitmen pribadi yang sebelumnya telah disepakati bersama sosok penting di klub, yakni Angel Alfredo Vera.

Andri memilih untuk mengikuti langkah Angel Alfredo Vera yang lebih dulu meninggalkan PSIS. Keputusan ini menunjukkan adanya loyalitas profesional yang cukup kuat, meskipun harus diambil di tengah situasi tim yang masih membutuhkan stabilitas.

Meski tidak langsung mundur saat Vera lebih dulu pergi, Andri sempat bertahan untuk membantu tim melewati beberapa pertandingan penting.

Langkah tersebut dilakukan demi memastikan posisi PSIS tetap aman dan tidak terpuruk di papan klasemen. Setelah merasa situasi cukup terkendali, barulah keputusan mundur itu benar-benar diambil.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Jelang Laga Perpisahan Stadion, Persiku Kudus Optimistis Tumbangkan PSIS Semarang - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Laga Perpisahan Stadion, Persiku Kudus Optimistis Tumbangkan PSIS Semarang

11 April 2026, 20.48 WIB

PSIS Siap Tempur di Kudus, Misi Putus Rekor Buruk Lawan Persiku - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Siap Tempur di Kudus, Misi Putus Rekor Buruk Lawan Persiku

11 April 2026, 20.41 WIB

PSIS Pincang di Belakang, Tiga Pemain Pelapis Siap Tampil di Kudus - Image
Sepak Bola Indonesia

PSIS Pincang di Belakang, Tiga Pemain Pelapis Siap Tampil di Kudus

10 April 2026, 14.31 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore