Potensi Tanpa Ernando Ari Lawan Madura United! Andhika Ramadhani Siap Jadi Tembok Terakhir Persebaya Surabaya

JawaPos.com–Potensi ketiadaan Ernando Ari saat menghadapi Madura United pada lanjutan super league, berpotensi menjadi ujian berat bagi Persebaya Surabaya. Namun, di tengah situasi itu, sosok Andhika Ramadhani muncul sebagai harapan baru di bawah mistar Green Force.

Kekalahan dari Persija Jakarta memang menyisakan pil pahit bagi Persebaya Surabaya. Green Force harus mengakui keunggulan tuan rumah dalam laga yang berlangsung dengan tekanan tinggi.

Namun, di balik hasil tersebut, penampilan kiper muda Persebaya Andhika Ramadhani menjadi salah satu catatan positif bagi tim. Dia tampil cukup menjanjikan meski harus menghadapi gempuran bertubi-tubi dari lini serang lawan.

Dipercaya tampil sejak menit awal menggantikan peran Ernando Ari yang masih menepi karena cedera, Andhika menunjukkan ketenangan di bawah mistar. Dia beberapa kali menjadi penyelamat Persebaya dari ancaman serius pemain Persija Jakarta.

Momen krusial datang pada menit ke-56 yang menjadi bukti kualitasnya. Andhika dengan sigap memotong umpan cutback Allano Souza di depan mulut gawang yang mengarah ke Eksel Runtukahu.

Dalam situasi yang sangat berbahaya, reaksinya mampu mencegah peluang emas lawan berubah menjadi gol. Keputusan cepat itu menunjukkan insting kuat yang dimiliki kiper muda tersebut.

Tak berhenti di situ, pada menit ke-71 Andhika kembali menunjukkan kualitasnya. Dalam situasi satu lawan satu menghadapi Eksel, dia tampil tenang dan berhasil memblok bola yang mengarah ke gawang.

Penyelamatan tersebut menjadi bukti refleks dan keberaniannya saat berada di bawah tekanan tinggi. Dia tidak panik, justru mampu membaca arah pergerakan lawan dengan baik.