Banyak Buang Peluang! Evaluasi Timnas Indonesia U-17 Jelang Laga Lawan Timnas Malaysia U-17

Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Timor Leste U-17. (Dok. Timnas Indonesia)
JawaPos.com - Kemenangan meyakinkan berhasil diraih Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Timnas Timor Leste U-17 pada laga perdana Piala AFF U-17 2026. Bermain di Stadion Gelora Joko Samudro, skuad Garuda Muda tampil dominan dan menutup pertandingan dengan skor telak 4-0.
Hasil ini tentu menjadi awal yang positif bagi tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto dalam mengarungi turnamen. Namun di balik kemenangan besar tersebut, masih ada sejumlah catatan yang perlu segera dibenahi, terutama soal penyelesaian akhir.
Sejak menit awal, Indonesia U-17 langsung menunjukkan kualitasnya. Permainan agresif dan penguasaan bola yang rapi membuat Timor Leste kesulitan keluar dari tekanan. Dua gol cepat dari kapten tim, Putu Ekayana, di menit ke-6 dan ke-17 menjadi bukti dominasi tersebut.
Setelah itu, tekanan terus berlanjut. Indonesia tak hanya mengandalkan serangan dari tengah, tetapi juga aktif memanfaatkan sisi sayap untuk membongkar pertahanan lawan.
Hasilnya, dua gol tambahan berhasil dicetak masing-masing oleh Ridho dan Dava Yunna sebelum babak pertama berakhir.
Secara permainan, Garuda Muda memang unggul jauh. Mereka mampu mengontrol tempo, melakukan pressing tinggi, dan memaksa lawan melakukan kesalahan di area sendiri. Bahkan, Timor Leste nyaris tidak memiliki ruang untuk mengembangkan permainan.
Namun, dominasi tersebut tidak sepenuhnya sempurna. Di babak kedua, Indonesia sebenarnya masih memiliki banyak peluang untuk menambah keunggulan. Sayangnya, peluang demi peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol.
Masalah finishing menjadi sorotan utama dalam laga ini. Beberapa kali pemain Indonesia sudah berada dalam posisi ideal untuk mencetak gol, tetapi penyelesaian yang kurang tenang membuat bola melenceng atau mudah diamankan kiper lawan.
Situasi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi tim pelatih. Dalam turnamen seperti ini, efektivitas di depan gawang sangat penting, terutama saat menghadapi lawan yang memiliki kualitas lebih seimbang atau bahkan lebih kuat.
