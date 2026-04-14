FIFA Berencana Bikin Play Off Baru, Timnas Indonesia dan Italia Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026 Gantikan Iran!

Timnas Indonesia. (Istimewa)
JawaPos.com–Rumor menarik muncul di jagad sosial media ketika terdapat kabar bahwa Italia hingga Timnas Indonesia berpeluang tampil di Piala Dunia 2026 untuk menggantikan Iran.
Seperti diketahui, keikutsertaan Iran di ajang akbar empat tahunan ini masih tanda tanya. Konflik dengan Amerika Serikat selaku tuan rumah Piala Dunia 2026 menjadi penyebabnya. Wakil Asia tersebut pada bulan lalu sempat memberikan pernyataan bahwa berniat untuk mengundurkan diri.
Pihak Iran mengatakan keselamatan skuad mereka yang akan memainkan seluruh laga fase grup di Negeri Paman Sam menjadi fokus utama. Terlebih Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat mengeluarkan statement kontroversial yang tak bisa menjamin keselamatan para pemain Iran.
Berbagai spekulasi pun muncul mengenai calon pengganti Iran jika benar akan mengundurkan diri. Terbaru, jurnalis olah raga asal Brasil yang bekerja untuk EPSN Luiz Carlos Largo mengatakan, FIFA akan mengadakan play off tambahan dengan melibatkan empat tim nasional dengan rincian dua dari Eropa (UEFA) dan dua dari Asia (AFC).
Kabar beredar menyebut bahwa Italia dan Polandia akan mewakili UEFA, sedangkan Uni Emirat Arab (UEA) dan Indonesia menjadi utusan dari AFC.
”Italia masih bisa mendapatkan kesempatan terakhir untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. FIFA sedang mempelajari kemungkinan mengadakan playoff tambahan dengan 2 tim nasional Eropa dan 2 Asia, jika Iran gagal lolos (mundur) dari turnamen tersebut. Masih ada kemungkinan pengecualian ini terjadi hingga 30 April,” tulis Luiz melalui akun X @LARGOESPN dikutip pada 14 April 2026.
Hal senada juga dikabarkan RMC Sport, sebuah media streaming olahraga asal Prancis yang mengabarkan FIFA sedang mempertimbangkan play off interkontinental darurat mempertemukan dua tim AFC vs dua tim UEFA.
Meski demikian, belum ada informasi resmi mengenai play off interkontinental ini. FIFA hingga saat ini masih berusaha keras agar Iran tetap ikut Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli.
