Ini Rahasia di Balik Gol Spektakuler Gelandang Arema FC Gustavo Franca ke Gawang Persita

Selebrasi Gustavo Franca usai cetak gol untuk Arema FC yang menjadi penentu kemenangan atas Persita Tangerang. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com - Arema FC berhasil mencuri kemenangan penting saat bertandang ke markas Persita pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Dalam laga yang digelar di Stadion Internasional Banten, Jumat (10/4) malam, tim berjuluk Singo Edan menang tipis 1-0 berkat gol semata wayang Gustavo Franca.
Pertandingan berlangsung cukup ketat sejak menit awal. Kedua tim sama-sama berusaha menguasai permainan, namun peluang bersih yang tercipta masih minim.
Arema FC mencoba tampil lebih agresif dengan tekanan sejak lini depan, sementara Persita mengandalkan serangan balik cepat.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-76. Gustavo Franca yang mendapat kesempatan melalui skema tendangan bebas sukses mengeksekusi bola dengan sempurna.
Sepakannya tak mampu dijangkau kiper Persita, Igor Rodrigues, dan mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan tim tamu.
Gol tersebut sekaligus menjadi penentu kemenangan Arema FC hingga peluit panjang dibunyikan. Penampilan solid Franca sepanjang laga membuatnya dinobatkan sebagai “Oppo Player of The Match”.
Usai pertandingan, Franca menegaskan bahwa kemenangan ini bukan hanya soal dirinya, melainkan hasil kerja keras seluruh tim dalam menjalankan instruksi pelatih.
“Kami mampu menekan sejak awal pertandingan dan menjalankan apa yang diinginkan pelatih di lapangan,” ujar Franca dikutip dari ileague.id.
Ia juga menambahkan bahwa persiapan yang dilakukan selama sepekan terakhir menjadi faktor penting di balik hasil positif ini.
