Andika Rachmansyah
Selasa, 28 April 2026 | 13.35 WIB

Mauricio Souza Angkat Bicara Soal 4 Pemain Persija Jakarta Dipanggil Timnas Indonesia, Puji Eksel Runtukahu

Foto: Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza sudah enggan membahas soal wasit karena muak usai timnya kalah dari Semen Padang FC. (Dok: Persija)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyambut baik kabar empat pemainnya mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Secara khusus, ia memberikan pujian kepada Eksel Runtukahu.

Empat pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke Timnas Indonesia adalah Shayne Pattynama, Witan Sulaeman, Fajar Fathurrahman, dan Eksel Runtukahu. Keempat pemain itu akan menjalani TC Skuad Garuda proyeksi Piala AFF 2026.

Souza pun sangat senang empat pemainnya mendapatkan kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ahli taktik asal Brasil itu menilai, membela tim nasional adalah mimpi terbesar bagi seorang pesepakbola profesional.

“Saya sangat senang untuk para pemain. Mimpi setiap pemain adalah membela tim nasional. Jika mereka dipanggil, itu karena mereka layak,” kata Souza dalam konferensi pers usai laga kontra Persis Solo, Senin (27/4/2026).

Dari keempat nama tersebut, Souza memberikan kredit khusus kepada Eksel. Dia mengakui striker berusia 27 tahun itu memiliki kualitas bagus dan layak mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia.

“Eksel adalah pemain yang sangat saya sukai. Dia melakukan tepat apa yang saya minta. Dia penyerang yang punya kekuatan fisik untuk menyerang lawan dan menyerang ruang,” ujar Souza.

“Kami sedang bekerja dengannya agar dia meningkatkan kerja sama tim, karena dia adalah pemain tipe penyelesaian akhir (bola ‎terakhir)," sambungnya.

Souza mengungkapkan Eksel bermain sangat baik bersama Persija Jakarta di musim ini dengan kontribusi enam golnya. Performa impresif tersebut membuat eks striker Barito Putera tersebut menjadi pilihan utama di beberapa laga terakhir ketimbang Gustavo Almeida.

“Dia telah bermain bagus, sampai-sampai dia buat Gustavo di bangku cadangan, Gustavo juga pemain hebat. Jadi harapan saya, mereka sukses di Timnas Indonesia,” ucap Souza.

