Drama 10 Pemain! Persib Bandung Tumbangkan Bali United, Bojan Hodak Soroti Momen Kartu Merah

JawaPos.com - Persib Bandung meraih kemenangan penting 3-2 atas Bali United dalam lanjutan kompetisi Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4).

Meski mengamankan tiga poin, laga ini diakui berlangsung penuh tekanan dan tidak mudah.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan timnya sebenarnya mampu mengontrol permainan sejak awal. Ia menilai situasi berubah drastis setelah Persib harus bermain dengan sepuluh orang pada menit ke-66 akibat kartu merah Patricio Matricardi.

Menurut Hodak, sebelum insiden tersebut, Persib tampil dominan dan berpeluang mengunci kemenangan lebih cepat, terutama setelah unggul dua gol.

Namun, keunggulan jumlah pemain yang dimiliki Bali United membuat jalannya pertandingan berbalik menekan tim tuan rumah.

"Kami kehilangan keseimbangan setelah kartu merah. Faktor kelelahan juga mulai terasa, dan itu dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol," jelas Hodak.

Meski demikian, Hodak tetap mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang mampu bertahan hingga akhir laga dan memastikan kemenangan tetap berada di tangan Persib.

Ia pun langsung mengalihkan fokus tim untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Sementara itu, bek Persib, Frans Putros, menegaskan hasil akhir menjadi hal terpenting bagi tim. Ia bersyukur Persib tetap mampu mengamankan tiga poin meski pertandingan berjalan dramatis.

Putros menilai kemenangan ini sangat krusial untuk menjaga posisi Persib di papan atas klasemen. Saat ini, Maung Bandung mengoleksi 64 poin dan unggul empat angka dari pesaing terdekat, Borneo FC.