Sri Wahyuni
13 April 2026, 16.54 WIB

Drama 10 Pemain! Persib Bandung Tumbangkan Bali United, Bojan Hodak Soroti Momen Kartu Merah

Persib Bandung sempat bermain dengan 10 orang, meski tak menyurutkan semangat Maung Bandung saat menghadapi Bali United. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung meraih kemenangan penting 3-2 atas Bali United dalam lanjutan kompetisi Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4).

Meski mengamankan tiga poin, laga ini diakui berlangsung penuh tekanan dan tidak mudah.

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan timnya sebenarnya mampu mengontrol permainan sejak awal. Ia menilai situasi berubah drastis setelah Persib harus bermain dengan sepuluh orang pada menit ke-66 akibat kartu merah Patricio Matricardi.

Menurut Hodak, sebelum insiden tersebut, Persib tampil dominan dan berpeluang mengunci kemenangan lebih cepat, terutama setelah unggul dua gol.

Namun, keunggulan jumlah pemain yang dimiliki Bali United membuat jalannya pertandingan berbalik menekan tim tuan rumah.

"Kami kehilangan keseimbangan setelah kartu merah. Faktor kelelahan juga mulai terasa, dan itu dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol," jelas Hodak.

Meski demikian, Hodak tetap mengapresiasi kerja keras para pemainnya yang mampu bertahan hingga akhir laga dan memastikan kemenangan tetap berada di tangan Persib.

Ia pun langsung mengalihkan fokus tim untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Sementara itu, bek Persib, Frans Putros, menegaskan hasil akhir menjadi hal terpenting bagi tim. Ia bersyukur Persib tetap mampu mengamankan tiga poin meski pertandingan berjalan dramatis.

Putros menilai kemenangan ini sangat krusial untuk menjaga posisi Persib di papan atas klasemen. Saat ini, Maung Bandung mengoleksi 64 poin dan unggul empat angka dari pesaing terdekat, Borneo FC.

"Yang paling penting adalah kemenangan. Kami tetap berada di posisi yang bagus dan harus terus fokus," ujar pemain tim nasional Irak tersebut.

Editor: Edi Yulianto
Artikel Terkait
Lupakan Euforia Kemenangan! Frans Putros Pilih Fokus, Persib Bandung Kejar Gelar Juara Tanpa Lengah Sedikit Pun - Image
Sepak Bola Indonesia

Lupakan Euforia Kemenangan! Frans Putros Pilih Fokus, Persib Bandung Kejar Gelar Juara Tanpa Lengah Sedikit Pun

13 April 2026, 15.15 WIB

Daya Tahan Fisik Jadi Kelemahan Persib Bandung! Bojan Hodak Evaluasi Meski Sukses Kalahkan Bali United - Image
Sepak Bola Indonesia

Daya Tahan Fisik Jadi Kelemahan Persib Bandung! Bojan Hodak Evaluasi Meski Sukses Kalahkan Bali United

13 April 2026, 15.06 WIB

Bukti Kesaktian Mauricio Souza! Persija Jakarta Bantai Persebaya Surabaya, Kini Fokus Kejar Lari Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukti Kesaktian Mauricio Souza! Persija Jakarta Bantai Persebaya Surabaya, Kini Fokus Kejar Lari Persib Bandung

13 April 2026, 14.50 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

