Lupakan Euforia Kemenangan! Frans Putros Pilih Fokus, Persib Bandung Kejar Gelar Juara Tanpa Lengah Sedikit Pun

JawaPos.com — Kemenangan dramatis tak membuat lengah. Bek Persib Bandung, Frans Putros, langsung menahan euforia usai timnya menundukkan Bali United dan memilih fokus penuh pada misi besar: gelar juara.

Persib Bandung sukses mengamankan tiga poin penting saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 12 April 2026.

Laga berjalan sengit hingga peluit akhir, dengan skor tipis 3-2 yang mencerminkan ketatnya persaingan di papan atas.

Frans Putros tak menampik laga tersebut berlangsung penuh tekanan dan emosi. Namun, bek Timnas Irak itu menegaskan, kemenangan tetap menjadi hal utama yang harus diraih dalam situasi apa pun.

"Sama seperti yang pelatih katakan, menurut saya, yang terpenting adalah kami bisa meraih kemenangan hari ini. Kami bisa meraih tiga poin dan kami kini masih berada dalam posisi yang bagus," kata Putros dalam konferensi pers usai laga.

Pernyataan itu menjadi cerminan mentalitas Persib Bandung yang kini tengah berada dalam jalur perebutan gelar. Tak peduli bagaimana cara menang, tiga poin tetap menjadi target mutlak demi menjaga posisi di klasemen.

Tambahan poin dari laga tersebut membuat Persib Bandung kini mengoleksi 64 angka. Mereka masih berdiri kokoh di papan atas dengan keunggulan empat poin dari pesaing terdekat, Borneo FC, yang terus membayangi.

Situasi ini membuat setiap pertandingan ke depan terasa seperti final. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar terhadap peluang juara yang sudah di depan mata.