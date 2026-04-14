Persija Jakarta Gelar Aksi Sosial, Kegiatan Terpuji di Luar Sepak Bola

Salah satu pemain Persija Jakarta ikut dalam aksi donor darah. (Dok ILeague)
JawaPos.com - Bertepatan dengan laga kontra Persebaya pada pekan ke-27 Super League 2025/2026, Persija menginisiasi kegiatan sosial bertajuk Donor Darah Bersama Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (11/4).
Program ini menjadi penegasan bahwa sepak bola tidak hanya menghadirkan hiburan kompetitif, tetapi juga dapat menjadi medium untuk aksi kemanusiaan.
Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen klub dalam memberikan dampak positif di luar lapangan. Ia menyebutkan bahwa melalui Persija dan Persija Foundation, aksi ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat luas.
“Kegiatan ini merupakan aksi nyata Persija dan Persija Foundation sebagai bentuk kontribusi kami kepada masyarakat luas. Dengan slogan ‘Satu Darah, Darah Indonesia’, kami ingin turut andil dalam aksi kemanusiaan melalui donor darah,” ujarnya.
Persija juga menyampaikan apresiasi kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Sekretaris PMI Jakarta Utara, Ramdansyah, menyoroti nilai kemanusiaan yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Ia menilai donor darah mampu menghapus sekat sosial yang kerap muncul di kehidupan sehari-hari.
“Ketika darah mengalir dari satu tubuh ke tubuh lain, identitas sosial, seperti kelas, penggemar, suporter, bahkan rivalitas, menjadi tidak relevan. Di situlah makna terdalam solidaritas menemukan bentuknya,” katanya.
Baca Juga:Terobsesi Meraih Kemenangan, Allano Bongkar Tiga Jurus Ampuh Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya
Ia pun berharap kampanye “Satu Darah, Darah Indonesia” dapat terus berlanjut dan tidak berhenti sebagai sekadar slogan, melainkan menjadi pengingat akan pentingnya nilai kemanusiaan di tengah keberagaman.
Apresiasi pun datang dari Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, yang melihat kegiatan ini sebagai contoh nyata peran sosial sepak bola.
“Ini program yang cukup bagus dan mulia. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa sepak bola bukan melulu soal pertandingan, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Ini bukti nyata yang bisa memberikan harapan bagi sesama,” kata Asep.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026