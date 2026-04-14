Persija Jakarta Gelar Aksi Sosial, Kegiatan Terpuji di Luar Sepak Bola

JawaPos.com - Bertepatan dengan laga kontra Persebaya pada pekan ke-27 Super League 2025/2026, Persija menginisiasi kegiatan sosial bertajuk Donor Darah Bersama Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (11/4).

Program ini menjadi penegasan bahwa sepak bola tidak hanya menghadirkan hiburan kompetitif, tetapi juga dapat menjadi medium untuk aksi kemanusiaan.

Direktur Persija, Mohamad Prapanca, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen klub dalam memberikan dampak positif di luar lapangan. Ia menyebutkan bahwa melalui Persija dan Persija Foundation, aksi ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat luas.

“Kegiatan ini merupakan aksi nyata Persija dan Persija Foundation sebagai bentuk kontribusi kami kepada masyarakat luas. Dengan slogan ‘Satu Darah, Darah Indonesia’, kami ingin turut andil dalam aksi kemanusiaan melalui donor darah,” ujarnya.

Persija juga menyampaikan apresiasi kepada Palang Merah Indonesia (PMI). Sekretaris PMI Jakarta Utara, Ramdansyah, menyoroti nilai kemanusiaan yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Ia menilai donor darah mampu menghapus sekat sosial yang kerap muncul di kehidupan sehari-hari.

“Ketika darah mengalir dari satu tubuh ke tubuh lain, identitas sosial, seperti kelas, penggemar, suporter, bahkan rivalitas, menjadi tidak relevan. Di situlah makna terdalam solidaritas menemukan bentuknya,” katanya.

Ia pun berharap kampanye “Satu Darah, Darah Indonesia” dapat terus berlanjut dan tidak berhenti sebagai sekadar slogan, melainkan menjadi pengingat akan pentingnya nilai kemanusiaan di tengah keberagaman.

Apresiasi pun datang dari Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, yang melihat kegiatan ini sebagai contoh nyata peran sosial sepak bola.