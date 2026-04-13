Baru Lumat Persebaya, Kapten Persija Rizky Ridho Rayakan Kelahiran Putra Pertamanya

JawaPos.com–Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho merasakan kebahagiaan yang berlipat. Setelah mengalahkan mantan klubnya, Persebaya Surabaya, dia kini baru saja merayakan kelahiran anak pertama.

Kabar bahagia itu dibagikan Rizky Ridho melalui akun Instagram pribadi. Dalam unggahannya, dia mem-posting foto bersama istrinya saat menjelang kelahiran hingga sang kapten menggendong buah hati yang diberi nama Ebrahim Khalif Nadirizky.

”Alhamdulillah ya Allah, amanah dari Allah, akan kami jaga dengan doa dan cinta,” tulis Ridho dalam posting-an.

Posting-an tersebut langsung mendapat ribuan like dan komentar berupa ucapan selamat. Antara lain dari sejumlah pemain Timnas Indonesia seperti Egy Maulana Fikri, Eliano Rijnders, hingga rekan-rekan setim di Persija seperti Donny Tri Pamungkas dan Emaxwell.

Ridho sendiri tampil meyakinkan saat memimpin rekan-rekan di Persija mengalahkan mantan klub yang telah membesarkannya, Persebaya, dengan skor telak 3-0. Dia tampil tangguh menjaga pertahanan meski tidak turut diperkuat Jordi Amat dan Thales Lira.

Sepanjang 90 menit, pemain asal Surabaya itu mampu meredam barisan penyerang Persebaya seperti ujung tombak Mihailo Perovich, Rian Ardiansyah, sampai kapten sekaligus gelandang subur Francisco Rivera.

Berkat kolaborasi di lini belakang bersama Paulo Ricardo, Doni Tri Pamungkas, dan Bruno Tabarao, dia berhasil membantu gawang Macan Kemayoran mencatatkan clean sheet. Ridho juga turut membantu serangan beberapa kali.

Salah satunya adalah saat gol kedua Eksel Runtukahu. Wakil kapten Timnas Indonesia itu turut mengganggu konsentrasi bek-bek Persebaya untuk memberi ruang bagi Eksel dalam mencetak skor.