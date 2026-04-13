Terobsesi Meraih Kemenangan, Allano Bongkar Tiga Jurus Ampuh Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya

Pesepak bola Persija Jakarta Allano melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persebaya pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (11/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Persija Jakarta menemukan momen penting untuk mengalahkan Persebaya Surabaya dalam big match di Stadion Gelora Bung Karno Sabtu (11/4). Gol Allano menjadi titik balik bagi tuan rumah untuk meruntuhkan ketangguhan Green Force.
Hal itu diakui Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, yang menilai gol penalti Allano membuat mentalitas skuad asuhannya drop, padahal masih babak pertama. Hal itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Persija.
“Setelah gol penalti itu, Persija bermain semakin nyaman. Apalagi, mereka didukung ribuan suporternya di stadion. Kami terlalu banyak memberikan ruang kepada mereka,” ujar Tavares seperti dikutip dari laman resmi klub.
Baca Juga:Eksel Runtukahu Senang Ada Persaingan Sehat di Sektor Penyerang Persija, Buktikan Diri Bisa Bersinar saat Melumat Persebaya
Di sisi lain, sang pencetak gol, Allano, mengaku terobsesi untuk meraih kemenangan karena dalam tiga pertandingan sebelumnya, ia dan rekan-rekannya gagal meraih tiga poin.
"Setelah tiga laga tanpa kemenangan, kami terobsesi meraih kemenangan, apalagi lawan Persebaya berlangsung di kandang kami. Jadi, saya bersyukur akhirnya bisa kembali meraih kemenangan," ujar pemain asal Brasil itu, dilansir dari Instagram resmi Liga 1 Match.
Lebih lanjut, kemenangan atas Green Force diraih dengan tidak mudah, karena Persebaya memang sulit untuk ditaklukkan. Maka dari itu, ia mengaku senang bisa turut mencetak gol dan membantu timnya terus bersaing dalam perebutan gelar juara.
Baca Juga:Menangi Laga Klasik! Mauricio Souza Puji Persebaya Sebagai Tim Hebat, Tapi Persija Jakarta Lebih Layak Menang
"Persebaya memang tim yang kuat dan sulit dikalahkan. Maka dari itu, kami bekerja keras karena kami merasa sangat kuat jika bermain di kandang sendiri," tuturnya.
Allano yang dinobatkan sebagai Man of The Match juga membeberkan bagaimana Macan Kemayoran akhirnya bisa meraih kemenangan telak atas Green Force. Ia menyebut ada tiga faktor penentu.
"Untuk mengalahkan Persebaya, kami memang memainkan ritme permainan, mendominasi penguasaan bola, dan melakukan variasi umpan-umpan berbahaya," ungkapnya.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik