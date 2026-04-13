Terobsesi Meraih Kemenangan, Allano Bongkar Tiga Jurus Ampuh Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Persija Jakarta menemukan momen penting untuk mengalahkan Persebaya Surabaya dalam big match di Stadion Gelora Bung Karno Sabtu (11/4). Gol Allano menjadi titik balik bagi tuan rumah untuk meruntuhkan ketangguhan Green Force.

Hal itu diakui Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, yang menilai gol penalti Allano membuat mentalitas skuad asuhannya drop, padahal masih babak pertama. Hal itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh Persija.

“Setelah gol penalti itu, Persija bermain semakin nyaman. Apalagi, mereka didukung ribuan suporternya di stadion. Kami terlalu banyak memberikan ruang kepada mereka,” ujar Tavares seperti dikutip dari laman resmi klub.

Di sisi lain, sang pencetak gol, Allano, mengaku terobsesi untuk meraih kemenangan karena dalam tiga pertandingan sebelumnya, ia dan rekan-rekannya gagal meraih tiga poin.

"Setelah tiga laga tanpa kemenangan, kami terobsesi meraih kemenangan, apalagi lawan Persebaya berlangsung di kandang kami. Jadi, saya bersyukur akhirnya bisa kembali meraih kemenangan," ujar pemain asal Brasil itu, dilansir dari Instagram resmi Liga 1 Match.

Lebih lanjut, kemenangan atas Green Force diraih dengan tidak mudah, karena Persebaya memang sulit untuk ditaklukkan. Maka dari itu, ia mengaku senang bisa turut mencetak gol dan membantu timnya terus bersaing dalam perebutan gelar juara.

"Persebaya memang tim yang kuat dan sulit dikalahkan. Maka dari itu, kami bekerja keras karena kami merasa sangat kuat jika bermain di kandang sendiri," tuturnya.

Allano yang dinobatkan sebagai Man of The Match juga membeberkan bagaimana Macan Kemayoran akhirnya bisa meraih kemenangan telak atas Green Force. Ia menyebut ada tiga faktor penentu.