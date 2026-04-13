Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Diar Candra Tristiawan
13 April 2026, 19.28 WIB

Siapa Bisa Stop David da Silva? Lima Pertandingan Terakhir Striker Brasil Ini Terus Bikin Gol

Striker Malut United David da Silva telah mencetak 17 gol hingga pekan ke-27. (Dok. Malut United)

JawaPos.com – Sampai pekan ke-27 Super League 2025/2026, angka produktivitas striker Malut United David da Silva belum berhenti. Eks pemain Persebaya Surabaya itu telah mencetak 17 gol dalam 26 pertandingan yang dijalaninya.

Pada pekan ke-27, Da Silva mencetak satu gol bagi Malut United. Sayangnya, Malut United kalah dengan skor 1-2 di tangan tamunya Dewa United (12/4) pada laga di Stadion Kie Raha, Ternate.

Walau mengalami kekalahan, akan tetapi Malut United tetap bercokol di empat besar. Laskar Kie Raha mengemas 46 poin dalam 27 pertandingan.

Nah, satu gol ke gawang Dewa United membuat Da Silva masih memimpin daftar top skor sementara Super League. Setelah Da Silva, pemain Borneo FC Samarinda, Mariano Peralta, menguntit dengan 15 gol.

Gol ke gawang Dewa United ini membuat Da Silva tidak terhentikan dalam lima pertandingan beruntun bersama Malut United. Sejak pekan ke-23, Da Suilva senantiasa sukses membobol gawang lawan-lawannya.

Capaian 17 gol musim ini jelas sudah melampaui koleksi Da Silva musim 2024/2025 bersama Persib. Musim lalu, Da Silva mencetak delapan gol di Liga 1 (nama lama Super League) serta tiga gol di kompetisi Asia.

Produktivitas Da Silva memang melorot musim lalu. Pemain berusia 36 tahun itu sering menepi karena cedera ligamen. Bahkan di Liga 1 musim 2024/2025, Da Silva cuma bermain 21 laga.

Periode paling gacor Da Silva tentu terjadi musim 2023/2024. Ketika Persib jadi juara di akhir musim, Da Silva mencetak 30 gol.

Tidak heran dengan 30 gol pada dua musim lalu, Da Silva menggondol gelar prestisius di akhir musim. Da Silva pun menyabet gelar top skor musim 2023/2024.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Tanpa Kuipers, Dewa United Siapkan Strategi Baru Lawan Malut United - Image
Sepak Bola Indonesia

Tanpa Kuipers, Dewa United Siapkan Strategi Baru Lawan Malut United

13 April 2026, 01.24 WIB

Malut United vs Dewa United, Ujian Mental dan Konsistensi Tuan Rumah! - Image
Sepak Bola Indonesia

Malut United vs Dewa United, Ujian Mental dan Konsistensi Tuan Rumah!

13 April 2026, 01.00 WIB

Prediksi Malut United vs Dewa United, Ujian Konsistensi di Ternate - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Malut United vs Dewa United, Ujian Konsistensi di Ternate

12 April 2026, 20.03 WIB

Terpopuler

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable - Image
1

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

4

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

5

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

6

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

7

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

8

Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026

9

Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming! 

10

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore