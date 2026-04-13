Siapa Bisa Stop David da Silva? Lima Pertandingan Terakhir Striker Brasil Ini Terus Bikin Gol

JawaPos.com – Sampai pekan ke-27 Super League 2025/2026, angka produktivitas striker Malut United David da Silva belum berhenti. Eks pemain Persebaya Surabaya itu telah mencetak 17 gol dalam 26 pertandingan yang dijalaninya.

Pada pekan ke-27, Da Silva mencetak satu gol bagi Malut United. Sayangnya, Malut United kalah dengan skor 1-2 di tangan tamunya Dewa United (12/4) pada laga di Stadion Kie Raha, Ternate.

Walau mengalami kekalahan, akan tetapi Malut United tetap bercokol di empat besar. Laskar Kie Raha mengemas 46 poin dalam 27 pertandingan.

Nah, satu gol ke gawang Dewa United membuat Da Silva masih memimpin daftar top skor sementara Super League. Setelah Da Silva, pemain Borneo FC Samarinda, Mariano Peralta, menguntit dengan 15 gol.

Gol ke gawang Dewa United ini membuat Da Silva tidak terhentikan dalam lima pertandingan beruntun bersama Malut United. Sejak pekan ke-23, Da Suilva senantiasa sukses membobol gawang lawan-lawannya.

Capaian 17 gol musim ini jelas sudah melampaui koleksi Da Silva musim 2024/2025 bersama Persib. Musim lalu, Da Silva mencetak delapan gol di Liga 1 (nama lama Super League) serta tiga gol di kompetisi Asia.

Produktivitas Da Silva memang melorot musim lalu. Pemain berusia 36 tahun itu sering menepi karena cedera ligamen. Bahkan di Liga 1 musim 2024/2025, Da Silva cuma bermain 21 laga.

Periode paling gacor Da Silva tentu terjadi musim 2023/2024. Ketika Persib jadi juara di akhir musim, Da Silva mencetak 30 gol.