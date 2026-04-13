Dibuang Persebaya Surabaya! Dejan Tumbas Bangkit Jadi Penyelamat Persis Solo dari Jurang Degradasi

Dejan Tumbas merayakan gol penting bersama Persis Solo yang membawa timnya menjauh dari zona degradasi. (Persis)
JawaPos.com — Nama Dejan Tumbas mendadak jadi sorotan setelah tampil impresif bersama Persis Solo di putaran kedua Super League 2025/2026. Ironisnya, kebangkitan sang pemain justru terjadi setelah ia tersingkir dari Persebaya Surabaya.
Didatangkan di tengah musim, Dejan Tumbas langsung memikul misi berat untuk menyelamatkan Persis Solo dari zona degradasi. Target itu bukan sekadar wacana karena ia langsung menunjukkan kontribusi nyata di lapangan.
“Tujuan saya adalah membantu tim mencapai hasil terbaik. Saya ingin berkontribusi dengan pengalaman saya, bekerja keras setiap hari, dan memberikan yang terbaik di lapangan," ujar Dejan Tumbas.
"Bersama sebagai sebuah tim, saya percaya kita dapat berkembang dan mencapai target kita,” tuturnya.
Ucapan tersebut bukan sekadar janji karena performa Persis Solo langsung mengalami perubahan signifikan sejak kedatangannya.
Dalam tujuh pertandingan yang ia jalani, Laskar Sambernyawa tak sekalipun menelan kekalahan.
Catatan itu terdiri dari empat hasil imbang dan tiga kemenangan yang sangat krusial dalam perebutan poin. Hasil tersebut cukup untuk mengangkat posisi Persis Solo keluar dari zona merah yang sebelumnya menghantui.
Menariknya, peran Dejan Tumbas di Persis Solo sangat berbeda dibanding saat masih berseragam Persebaya Surabaya. Di klub lamanya, ia lebih sering dimainkan sebagai bek kiri, posisi yang jauh dari karakter aslinya.
Padahal, Dejan Tumbas dikenal sebagai pemain versatile yang bisa mengisi berbagai posisi di lapangan. Ia mampu bermain sebagai striker, gelandang serang, gelandang tengah, hingga sayap.
