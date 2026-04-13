Bukti Kesaktian Mauricio Souza! Persija Jakarta Bantai Persebaya Surabaya, Kini Fokus Kejar Lari Persib Bandung

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza (kiri), merayakan kesuksesan meraih kemenangan atas Malut United bersama Rizky Ridho. (Dok. Persija)
JawaPos.com — Kemenangan telak Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi Mauricio Souza. Pelatih asal Brasil itu tak bisa menyembunyikan senyumnya setelah timnya tampil dominan dan mengakhiri tren negatif dengan cara meyakinkan.
Persija Jakarta akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah dalam tiga laga sebelumnya hanya meraih dua poin.
Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam, Macan Kemayoran tampil perkasa dengan kemenangan 3-0 atas Persebaya Surabaya.
Sejak peluit awal dibunyikan, Persija Jakarta langsung mengambil inisiatif serangan. Dominasi permainan terlihat jelas, terutama di babak pertama saat lini tengah dan depan mampu mengontrol tempo pertandingan.
Gol pembuka lahir pada menit ke-17 lewat eksekusi penalti Allano Lima. Hadiah penalti diberikan setelah Eksel Runtukahu dijatuhkan di kotak terlarang, membuat wasit tanpa ragu menunjuk titik putih.
Allano yang maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sepakan terarahnya tak mampu dibendung kiper Persebaya Surabaya, sekaligus membawa Persija Jakarta unggul 1-0.
Memasuki babak kedua, intensitas serangan Persija Jakarta tak menurun. Justru, tekanan demi tekanan semakin membuat lini pertahanan Persebaya Surabaya kewalahan.
Pada menit ke-54, Eksel Runtukahu mencatatkan namanya di papan skor. Ia melepaskan sepakan melengkung indah yang gagal dijangkau kiper, membuat skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Persija Jakarta.
Keunggulan tersebut semakin mempertegas dominasi Macan Kemayoran di laga ini. Kombinasi permainan cepat dan efektivitas serangan menjadi kunci keberhasilan mereka membongkar pertahanan Green Force.
