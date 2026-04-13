Daya Tahan Fisik Jadi Kelemahan Persib Bandung! Bojan Hodak Evaluasi Meski Sukses Kalahkan Bali United

Ekspresi Bojan Hodak saat mengevaluasi performa Persib Bandung usai laga dramatis kontra Bali United di GBLA. (Persib)
JawaPos.com — Kemenangan Persib Bandung atas Bali United ternyata menyisakan catatan penting yang tak bisa diabaikan. Meski sukses mengamankan tiga poin, pelatih Bojan Hodak justru menyoroti persoalan ketahanan fisik timnya yang mulai terlihat rapuh di momen krusial.
Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu, 12 April 2026 itu berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal.
Persib Bandung tampil dominan dan sempat mengontrol jalannya pertandingan sebelum situasi berubah drastis di babak kedua.
Pelatih asal Kroasia itu mengakui, pertandingan melawan Bali United memang sudah diprediksi akan berjalan ketat.
Namun, ia cukup puas dengan performa awal timnya yang mampu menekan lawan dan menciptakan keunggulan lebih dulu.
"Saya rasa, pada dasarnya sebelum ada pemain dikartu merah, kami bisa menguasai jalannya pertandingan," ujar Hodak, Minggu (12/4/2026).
Kepercayaan diri Persib Bandung saat itu cukup tinggi, apalagi mereka sudah unggul dua gol lebih dulu.
Dengan kondisi jumlah pemain yang seimbang, Hodak menilai timnya punya peluang besar untuk mengunci kemenangan lebih cepat tanpa harus melalui tekanan berat di akhir laga.
Namun, momentum pertandingan berubah setelah salah satu pemain Persib Bandung harus meninggalkan lapangan akibat kartu merah pada menit ke-66.
