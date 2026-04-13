Bonek Murka! Ultimatum Keras untuk Presiden Azrul Ananda Usai Persebaya Surabaya Dipermalukan Persija Jakarta

JawaPos.com — Kekalahan telak langsung memantik reaksi keras dari suporter setia. Persebaya Surabaya kini berada dalam sorotan tajam setelah tumbang 0-3 dari Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League 2025/2026.

Hasil pahit di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu tak sekadar soal skor. Lebih dari itu, kekalahan tersebut memicu kegelisahan mendalam dari Bonek yang mulai mempertanyakan arah klub kebanggaan mereka.

Persebaya Surabaya memang harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dalam laga tersebut. Green Force terlihat kesulitan mengimbangi permainan lawan hingga akhirnya menyerah tanpa balas.

Kondisi ini menjadi alarm serius bagi tim. Apalagi, laga kandang melawan Madura United sudah menanti di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat (17/4/2026) mendatang.

Namun, bukan hanya performa di lapangan yang disorot. Kritik tajam justru mengarah ke manajemen klub, terutama kepada Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda.

Salah satu fanbase Bonek, @onlinepersebaya, secara terbuka menyampaikan unek-unek mereka. Nada yang digunakan tak lagi sekadar kritik biasa, melainkan sudah menjadi bentuk ultimatum.

“Kepercayaan yang dahulu begitu kuat, kini perlahan mulai memudar,” tulis @onlinepersebaya. Kalimat ini menjadi pembuka yang menggambarkan kekecewaan mendalam dari suporter.

Mereka menegaskan selama ini selalu berada di belakang manajemen. Dukungan itu diberikan sejak 2017 dengan harapan setiap kebijakan membawa Persebaya Surabaya menuju kejayaan.