Bonek Murka! Ultimatum Keras untuk Presiden Azrul Ananda Usai Persebaya Surabaya Dipermalukan Persija Jakarta

Ekspresi kecewa pemain Persebaya Surabaya usai kalah telak dari Persija Jakarta di Stadion GBK. (Persebaya)
JawaPos.com — Kekalahan telak langsung memantik reaksi keras dari suporter setia. Persebaya Surabaya kini berada dalam sorotan tajam setelah tumbang 0-3 dari Persija Jakarta pada pekan ke-27 Super League 2025/2026.
Hasil pahit di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu tak sekadar soal skor. Lebih dari itu, kekalahan tersebut memicu kegelisahan mendalam dari Bonek yang mulai mempertanyakan arah klub kebanggaan mereka.
Persebaya Surabaya memang harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dalam laga tersebut. Green Force terlihat kesulitan mengimbangi permainan lawan hingga akhirnya menyerah tanpa balas.
Baca Juga:Bukti Kesaktian Mauricio Souza! Persija Jakarta Bantai Persebaya Surabaya, Kini Fokus Kejar Lari Persib Bandung
Kondisi ini menjadi alarm serius bagi tim. Apalagi, laga kandang melawan Madura United sudah menanti di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat (17/4/2026) mendatang.
Namun, bukan hanya performa di lapangan yang disorot. Kritik tajam justru mengarah ke manajemen klub, terutama kepada Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda.
Salah satu fanbase Bonek, @onlinepersebaya, secara terbuka menyampaikan unek-unek mereka. Nada yang digunakan tak lagi sekadar kritik biasa, melainkan sudah menjadi bentuk ultimatum.
Baca Juga:Gacor! Brace ke Gawang Persebaya Surabaya, Eksel Runtukahu Ungkap Misi Tersembunyi di Persija Jakarta
“Kepercayaan yang dahulu begitu kuat, kini perlahan mulai memudar,” tulis @onlinepersebaya. Kalimat ini menjadi pembuka yang menggambarkan kekecewaan mendalam dari suporter.
Mereka menegaskan selama ini selalu berada di belakang manajemen. Dukungan itu diberikan sejak 2017 dengan harapan setiap kebijakan membawa Persebaya Surabaya menuju kejayaan.
“Akun ini merupakan salah satu pihak yang selama ini konsisten mendukung berbagai keputusan manajemen Persebaya Surabaya, khususnya di bawah kepemimpinan Azrul Ananda. Sejak tahun 2017, kami berupaya melihat dan menyampaikan sisi positif dari setiap kebijakan yang diambil, dengan harapan semua itu merupakan bagian dari proses menuju kejayaan klub.”
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik