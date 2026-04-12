Gacor! Brace ke Gawang Persebaya Surabaya, Eksel Runtukahu Ungkap Misi Tersembunyi di Persija Jakarta

Selebrasi Eksel Runtukahu usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Persija)
JawaPos.com–Penampilan gemilang Eksel Runtukahu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4) malam, menjadi sorotan utama. Dua golnya memastikan kemenangan telak Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya dengan skor 3-0 pada pekan ke-27 Super League 2025/2026.
Laga tersebut tak hanya soal kemenangan, tetapi juga menjadi panggung pembuktian bagi Eksel Runtukahu. Striker lokal itu menunjukkan ketajamannya di saat tim membutuhkan sosok pembeda di lini depan.
Sejak awal pertandingan, tensi laga sudah terasa tinggi dengan kedua tim bermain agresif. Namun, Persija Jakarta mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak menit-menit awal.
Baca Juga:Mauricio Souza Umbar Kebobrokan Persebaya Surabaya! Persija Jakarta Pesta Gol di GBK, Kembali ke Jalur Juara
Kebuntuan akhirnya pecah di babak pertama melalui titik putih pada menit ke-17. Allano Lima sukses menjalankan tugasnya setelah Eksel dilanggar di kotak penalti, membuat Persija Jakarta unggul lebih dulu.
Gol tersebut menjadi titik balik yang mengubah ritme permainan. Persebaya Surabaya mencoba bangkit, tetapi solidnya lini pertahanan Persija Jakarta membuat mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya.
Memasuki babak kedua, Persija Jakarta tampil semakin percaya diri. Dominasi mereka berlanjut dengan serangan yang lebih terorganisir dan efektif.
Eksel Runtukahu kemudian tampil sebagai bintang utama dalam laga ini. Dia mencetak gol indah pada menit ke-54 melalui sepakan melengkung yang tak mampu dijangkau kiper lawan.
Gol tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya untuk terus menekan pertahanan Persebaya Surabaya. Hasilnya, pada menit ke-76, dia kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan matang dari Allano Lima.
Brace yang dicetak Eksel Runtukahu bukan sekadar angka di papan skor. Performa tersebut menjadi bukti dirinya layak mendapat tempat utama di tengah ketatnya persaingan lini depan Persija Jakarta.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik