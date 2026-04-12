Gacor! Brace ke Gawang Persebaya Surabaya, Eksel Runtukahu Ungkap Misi Tersembunyi di Persija Jakarta

JawaPos.com–Penampilan gemilang Eksel Runtukahu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (11/4) malam, menjadi sorotan utama. Dua golnya memastikan kemenangan telak Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya dengan skor 3-0 pada pekan ke-27 Super League 2025/2026.

Laga tersebut tak hanya soal kemenangan, tetapi juga menjadi panggung pembuktian bagi Eksel Runtukahu. Striker lokal itu menunjukkan ketajamannya di saat tim membutuhkan sosok pembeda di lini depan.

Sejak awal pertandingan, tensi laga sudah terasa tinggi dengan kedua tim bermain agresif. Namun, Persija Jakarta mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak menit-menit awal.

Kebuntuan akhirnya pecah di babak pertama melalui titik putih pada menit ke-17. Allano Lima sukses menjalankan tugasnya setelah Eksel dilanggar di kotak penalti, membuat Persija Jakarta unggul lebih dulu.

Gol tersebut menjadi titik balik yang mengubah ritme permainan. Persebaya Surabaya mencoba bangkit, tetapi solidnya lini pertahanan Persija Jakarta membuat mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Memasuki babak kedua, Persija Jakarta tampil semakin percaya diri. Dominasi mereka berlanjut dengan serangan yang lebih terorganisir dan efektif.

Eksel Runtukahu kemudian tampil sebagai bintang utama dalam laga ini. Dia mencetak gol indah pada menit ke-54 melalui sepakan melengkung yang tak mampu dijangkau kiper lawan.

Gol tersebut meningkatkan kepercayaan dirinya untuk terus menekan pertahanan Persebaya Surabaya. Hasilnya, pada menit ke-76, dia kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan matang dari Allano Lima.