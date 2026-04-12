Mauricio Souza Umbar Kebobrokan Persebaya Surabaya! Persija Jakarta Pesta Gol di GBK, Kembali ke Jalur Juara

JawaPos.com–Kemenangan meyakinkan diraih Persija Jakarta saat menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pekan 27 Super League 2025/2026. Tiga gol tanpa balas jadi bukti dominasi Macan Kemayoran dalam laga yang berlangsung Sabtu (11/4) malam.

Sejak menit awal, Persija Jakarta langsung tampil agresif dan menekan lini pertahanan Green Force. Intensitas tinggi yang diperagakan tuan rumah membuat Persebaya Surabaya kesulitan mengembangkan permainan.

Babak pertama sepenuhnya menjadi milik Persija Jakarta yang tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Keunggulan akhirnya lahir lewat titik putih setelah pelanggaran di kotak penalti yang tak bisa dihindari.

Allano Lima yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik pada menit ke-17. Gol tersebut menjadi pembuka dominasi Persija Jakarta atas Green Force di sepanjang pertandingan.

Memasuki babak kedua, tekanan Persija Jakarta tidak mengendur sedikit pun. Justru, mereka semakin percaya diri dalam mengontrol tempo permainan dan menciptakan peluang berbahaya.

Nama Eksel Runtukahu mencuri perhatian lewat gol indahnya di menit ke-54. Sepakan melengkungnya tak mampu dijangkau kiper Persebaya Surabaya dan membawa skor berubah menjadi 2-0.

Keunggulan dua gol membuat Persija Jakarta semakin leluasa dalam menyerang. Green Force terlihat kehilangan organisasi permainan, terutama di lini belakang yang kerap terbuka.

Dominasi itu kembali berbuah gol pada menit ke-76 melalui kerja sama apik lini depan. Umpan matang dari Allano Lima sukses diselesaikan Eksel Runtukahu menjadi gol ketiga.