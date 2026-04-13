Andre Rizal Hanafi
13 April 2026, 16.01 WIB

Persija Gelar Photography Workshop Vol. 5 di GBK, Peserta Rasakan Langsung Atmosfer Laga

Peserta workshop fotografi Persija Jakarta mengabadikan momen pertandingan langsung dari tepi lapangan GBK. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menghadirkan cara berbeda menikmati sepak bola lewat kegiatan edukatif bertajuk Persija Photography Workshop Vol. 5. 

Program ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu (11/4/2026), bertepatan dengan laga melawan Persebaya Surabaya.

Workshop ini menjadi ruang pertemuan antara dunia fotografi dan atmosfer pertandingan sepak bola profesional. 

Didukung oleh Sony, Doss, serta Football Dept, kegiatan ini menawarkan pengalaman belajar yang tidak hanya teoritis, tetapi juga langsung dipraktikkan di lapangan.

Sejumlah materi menarik disampaikan oleh para pemateri berpengalaman. Diandra Kamila dari PT Sony Indonesia membuka sesi dengan pengenalan kamera Sony dan teknologi yang mendukung fotografi olahraga. 

Setelah itu, Khairul Imam selaku fotografer resmi Persija membagikan pengalaman tentang bagaimana menangkap momen penting sebagai fotografer ofisial klub.

Tak hanya soal teknik, peserta juga dibekali pemahaman mengenai regulasi peliputan pertandingan melalui sesi yang dibawakan oleh Kukuh Wahyudi, Media Officer Persija.

Materi ini menjadi penting agar peserta memahami batasan dan aturan yang berlaku dalam kompetisi resmi.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang acara. Diskusi berlangsung aktif, dengan banyak pertanyaan yang muncul di setiap sesi. 

Editor: Edi Yulianto
