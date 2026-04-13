Dari Pinggir Lapangan ke Lensa Profesional! Cara Persija Jakarta Regenerasi Fotografer Sepak Bola Masa Depan

JawaPos.com — Komitmen Persija Jakarta dalam membangun ekosistem sepak bola tak berhenti di dalam lapangan. Klub ibu kota itu terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai komunitas, termasuk dunia fotografi yang kini makin dekat dengan atmosfer pertandingan.

Bagi Persija Jakarta, sebuah laga bukan sekadar tontonan dari tribun suporter. Ada sudut lain yang bisa dinikmati, yakni melalui lensa kamera yang menangkap emosi, tensi, dan momen tak terulang di atas lapangan.

Hal itu diwujudkan lewat Persija Workshop Photography Vol. 5 yang kembali digelar.

Kegiatan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026), bertepatan dengan laga panas kontra Persebaya Surabaya.

Workshop ini menjadi jembatan antara passion fotografi dan dunia sepak bola profesional. Persija Jakarta menghadirkan pengalaman belajar yang tidak hanya teoritis, tetapi juga langsung menyentuh praktik di lapangan.

Dukungan dari Sony, Doss, dan Football Dept membuat kegiatan ini semakin berbobot. Para peserta mendapatkan akses ke materi eksklusif yang jarang bisa diperoleh secara terbuka.

Materi yang disajikan pun lengkap dan terstruktur. Mulai dari pengenalan kamera Sony oleh Diandra Kamila, hingga pengalaman memotret sebagai fotografer ofisial bersama Khairul Imam.

Tak berhenti di situ, peserta juga dibekali pemahaman penting soal regulasi. Kukuh Wahyudi sebagai Media Officer Persija Jakarta mengupas detail aturan memotret dalam pertandingan Super League.