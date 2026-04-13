Dari Pinggir Lapangan ke Lensa Profesional! Cara Persija Jakarta Regenerasi Fotografer Sepak Bola Masa Depan

Peserta workshop fotografi Persija Jakarta mengabadikan momen pertandingan langsung dari tepi lapangan GBK. (Persija)
JawaPos.com — Komitmen Persija Jakarta dalam membangun ekosistem sepak bola tak berhenti di dalam lapangan. Klub ibu kota itu terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai komunitas, termasuk dunia fotografi yang kini makin dekat dengan atmosfer pertandingan.
Bagi Persija Jakarta, sebuah laga bukan sekadar tontonan dari tribun suporter. Ada sudut lain yang bisa dinikmati, yakni melalui lensa kamera yang menangkap emosi, tensi, dan momen tak terulang di atas lapangan.
Hal itu diwujudkan lewat Persija Workshop Photography Vol. 5 yang kembali digelar.
Kegiatan ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (11/4/2026), bertepatan dengan laga panas kontra Persebaya Surabaya.
Baca Juga:Bukti Kesaktian Mauricio Souza! Persija Jakarta Bantai Persebaya Surabaya, Kini Fokus Kejar Lari Persib Bandung
Workshop ini menjadi jembatan antara passion fotografi dan dunia sepak bola profesional. Persija Jakarta menghadirkan pengalaman belajar yang tidak hanya teoritis, tetapi juga langsung menyentuh praktik di lapangan.
Dukungan dari Sony, Doss, dan Football Dept membuat kegiatan ini semakin berbobot. Para peserta mendapatkan akses ke materi eksklusif yang jarang bisa diperoleh secara terbuka.
Materi yang disajikan pun lengkap dan terstruktur. Mulai dari pengenalan kamera Sony oleh Diandra Kamila, hingga pengalaman memotret sebagai fotografer ofisial bersama Khairul Imam.
Baca Juga:Update Klasemen Super League! Persib Bandung Koleksi 64 Poin, Jaga Jarak dengan Borneo FC dan Persija Jakarta
Tak berhenti di situ, peserta juga dibekali pemahaman penting soal regulasi. Kukuh Wahyudi sebagai Media Officer Persija Jakarta mengupas detail aturan memotret dalam pertandingan Super League.
Antusiasme peserta terlihat jelas sepanjang acara berlangsung. Diskusi berjalan hidup dengan banyak pertanyaan yang menunjukkan rasa ingin tahu tinggi dari para peserta.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026
Jadwal Final Piala AFF Futsal 2026 Timnas Indonesia vs Thailand, Siaran Langsung, dan Live Streaming!
Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik