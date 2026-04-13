Momen Haru di Balik Kemenangan Persib Bandung 3-2 atas Bali United, Tribute untuk Rukandi

JawaPos.com–Suasana berbeda terasa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4), jelang laga Persib Bandung kontra Bali United. Sebelum kick-off dimulai, seluruh stadion larut dalam keheningan selama satu menit untuk mengenang mendiang Rukandi, sosok yang begitu lekat dengan perjalanan tim kebanggaan Kota Kembang tersebut.

Rukandi, yang selama ini dikenal sebagai staf keamanan Persib Bandung, meninggal dunia pada Sabtu (11/4) dalam usia 66 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh elemen klub, termasuk para pemain, ofisial, dan Bobotoh.

Prosesi mengheningkan cipta berlangsung khidmat. Para pemain dari kedua tim berdiri tegak di tengah lapangan, sementara penonton di tribun ikut larut dalam suasana haru. Di saat bersamaan, layar besar stadion menampilkan video kenangan yang memperlihatkan kiprah Rukandi semasa hidupnya bersama Persib Bandung.

Sebagai bentuk penghormatan, panitia pelaksana pertandingan dan sejumlah perangkat laga juga mengenakan pita hitam di lengan. Hal ini menjadi simbol duka sekaligus penghargaan atas dedikasi Rukandi selama bertahun-tahun mengabdi untuk klub.

Semasa hidupnya, Rukandi dikenal luas sebagai Bobotoh ikonik. Dia kerap terlihat berkeliling Kota Bandung menggunakan motor yang dihiasi atribut Persib Bandung, lengkap dengan pengeras suara untuk menyampaikan woro-woro pertandingan. Kehadirannya menjadi warna tersendiri, terutama setiap kali hari pertandingan tiba.

Dedikasi tersebut kemudian mendapat apresiasi dari manajemen PT Persib Bandung Bermartabat. Rukandi pun diajak bergabung sebagai bagian dari staf keamanan di Graha Persib Bandung, Jalan Sulanjana, sebuah peran yang dijalaninya dengan penuh tanggung jawab hingga akhir hayatnya.

Usai momen haru tersebut, pertandingan berlangsung sengit. Persib Bandung akhirnya sukses mengamankan kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas Bali United.

Gol-gol tuan rumah dicetak Ramon de Andrade Souza pada menit ke-29, Luciano Guaycochea menit ke-55, dan Federico Barba di menit ke-87. Namun, kartu merah yang diterima Patricio Matricardi pada menit ke-66 turut memengaruhi jalannya pertandingan.