Gacor! 3 Rekor Baru Persib Bandung Usai Bungkam Bali United, Skuad Bojan Hodak Makin Tak Terhentikan

JawaPos.com — Kemenangan dramatis Persib Bandung atas Bali United bukan sekadar tambahan tiga poin di klasemen. Hasil 3-2 pada pekan ke-27 Super League 2025/2026, Minggu (12/4/2026), menghadirkan catatan spesial yang mempertegas dominasi Maung Bandung musim ini.

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Persib Bandung tampil penuh determinasi di hadapan pendukungnya. Tiga gol dari Ramon Tanque, Luciano Guaycochea, dan Federico Barba memastikan kemenangan penting meski laga berjalan penuh tekanan hingga menit akhir.

Di balik kemenangan tersebut, ada tiga rekor baru yang berhasil diukir Persib Bandung. Catatan ini menjadi bukti konsistensi tim asuhan Bojan Hodak dalam perburuan gelar musim ini.

14 Laga Tanpa Kalah

Rekor pertama yang paling mencolok adalah 14 pertandingan tanpa kekalahan. Persib Bandung menunjukkan mental juara dengan terus meraih poin dalam periode panjang yang krusial di fase akhir kompetisi.

Catatan tak terkalahkan ini tak datang secara instan. Konsistensi permainan, kedalaman skuad, serta kemampuan menjaga fokus di setiap laga menjadi kunci utama keberhasilan tersebut.

Rekor Sempurna di Kandang

Rekor kedua adalah kesempurnaan di kandang sendiri. Persib Bandung selalu meraih kemenangan setiap kali tampil di GBLA sepanjang musim ini.

Dukungan suporter yang masif menjadi energi tambahan bagi para pemain. Selain itu, karakter permainan menyerang yang agresif membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan di Bandung.