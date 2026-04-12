Timnas Putri Indonesia Kalah 1-7 dari RD Kongo dalam FIFA Series 2026 di Thailand

Skuad timnas putri Indonesia berpose sebelum memainkan pertandingan melawan Singapura pada lanjutan Grup A sepak bola putri SEA Games 2025. (ANTARA)
JawaPos.com - Timnas putri Indonesia menelan kekalahan 1-7 dari Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) pada laga pertama FIFA Series Women 2026 Thailand di Stadion Dragon Solar Park, Ratchaburi, Thailand, Minggu (12/4).
Di laga ini, Garuda Pertiwi yang kembali dilatih pelatih Satoru Mochizuki memimpin lebih dulu pada menit ketujuh melalui penalti Claudia Scheunemann.
Penalti ini terjadi setelah Claudia dilanggar lebih dulu oleh pemain RD Kongo di kotak penalti pada menit ketiga, yang membuat wasit menunjuk titik putih untuk Indonesia setelah tinjauan Video Assistant Referee (VAR).
Maju sebagai algojo, Claudia sukses menaklukkan kiper RD Kongo Khonde Ruth. Ruth sebenarnya sudah menebak tendangan Claudia, namun karena dorongan bolanya begitu keras bola tetap merobek jala gawang RD Kongo.
RD Kongo yang mendominasi jalannya laga kemudian membalas gol Indonesia pada menit ke-23 saat Kanjinga Merveille menanduk bola memanfaatkan umpan crossing rekannya.
Setelah menyamakan kedudukan, RD Kongo berbalik unggul enam menit berselang melalui Mawete Flavine, yang menyundul bola hasil umpan sepak pojok.
Di akhir babak pertama, petaka didapatkan Indonesia ketika mereka kebobolan gol ketiga dari tendangan keras Kasaj Mariene pada menit ke-45+6. Satu menit kemudian, Indonesia kehilangan satu pemain akibat Safira Ika terkena kartu merah karena melakukan pelanggaran keras kepada pemain lawan sebagai pemain terakhir.
Memasuki babak kedua, RD Kongo bermain semakin nyaman. Unggul dua gol dan unggul dalam jumlah pemain di lapangan membuat mereka semakin leluasa melakukan serangan.
Alhasil, di 45 menit kedua ini, Indonesia kemasukan empat gol, dimulai dari Massombo Olga pada menit ke-52, lalu gol kedua Kanjinga dan Mawete pada menit ke-59 dan ke-72, dan ditutup dengan gol Feza Jeannette pada menit ke-82.
Kekalahan ini membuat Indonesia hanya akan melakoni laga kedua, Rabu (15/4), untuk perebutan tempat ketiga melawan tim yang kalah dari pertadingan antara tuan rumah Thailand melawan Kaledonia Baru.
