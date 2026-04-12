Persiba Tanpa Leonard Tupamahu, Gunawan Pastikan Tim Siap Hadapi Kendal Tornado FC

JawaPos.com–Persiba Balikpapan menghadapi tantangan tersendiri jelang laga tandang melawan Kendal Tornado FC pada Minggu (12/4) malam. Tim berjuluk Beruang Madu itu dipastikan tidak akan didampingi pelatih kepala Leonard Tupamahu di pinggir lapangan akibat akumulasi kartu.

Meski kehilangan sosok penting di sisi teknis, Persiba tetap berusaha menjaga fokus. Asisten pelatih Gunawan Dwi Cahyo menegaskan bahwa kondisi tim secara keseluruhan cukup baik dan siap menghadapi pertandingan penting ini.

Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Gunawan menyebut seluruh pemain berada dalam kondisi prima. Dia memastikan tidak ada kendala berarti dalam persiapan tim selama sepekan terakhir.

”Semua pemain dalam keadaan sehat dan siap untuk pertandingan. Segala strategi juga sudah disiapkan saat sesi latihan selama satu pekan oleh coach Leo,” ujar Gunawan dikutip dari ileague.id.

Menurut dia, absennya Leonard Tupamahu tidak akan terlalu memengaruhi performa tim di lapangan. Pasalnya, sang pelatih tetap terlibat penuh dalam proses latihan dan persiapan taktik sebelum pertandingan berlangsung.

”Saya rasa absennya Coach Leo tidak terlalu berpengaruh karena beliau juga masih bisa mendampingi kami saat sesi latihan,” lanjut Gunawan.

Gunawan menekankan bahwa kunci utama tetap ada pada para pemain yang akan bertanding. Dia percaya skuad Persiba memiliki mental dan kesiapan untuk menghadapi situasi apapun di lapangan.

”Yang akan bekerja keras di lapangan adalah pemain dan saya rasa mereka sudah siap dalam kondisi apapun,” tegas Gunawan.