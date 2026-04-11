Persib Bandung Bidik Kemenangan, Eliano Reijnders Sebut Bali United Lawan Tak Mudah

JawaPos.com - Pemain Persib Bandung, Eliano Reijnders, menilai laga menghadapi Bali United akan berjalan sulit.

Pertandingan pekan ke-27 Super League 2025/2026 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026), diprediksi berlangsung dengan tensi tinggi.

Reijnders tidak menutup mata terhadap performa calon lawan. Bali United datang dengan kepercayaan diri tinggi, apalagi setelah mencatat kemenangan telak 6-1 pada laga sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi sinyal bahaya yang patut diwaspadai skuad Maung Bandung. Menurut pemain bernomor punggung 2 itu, kekuatan lini serang Bali United sedang dalam kondisi terbaik.

Ia menyebut kemenangan besar tersebut bukan hanya soal skor, tetapi juga mencerminkan efektivitas permainan mereka.

“Saya pikir ini akan jadi pertandingan yang sulit. Mereka menang besar di laga terakhir, itu tentu memberi kepercayaan diri,” ujar Reijnders dikutip dari ileague.id.

Meski demikian, Persib Bandung tidak ingin hanya fokus pada kekuatan lawan. Reijnders menegaskan timnya juga memiliki modal yang cukup untuk mengamankan hasil maksimal, apalagi bermain di hadapan pendukung sendiri.

Dukungan Bobotoh di GBLA diyakini akan menjadi faktor penting. Atmosfer stadion yang dikenal bergelora kerap memberikan energi tambahan bagi para pemain Persib Bandung untuk tampil lebih agresif dan percaya diri.