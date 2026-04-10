Persib vs Bali United: Misi Pertahankan Puncak, Maung Bandung Waspadai Ancaman Mematikan Lawan di GBLA!

JawaPos.com–Persib Bandung bersiap menghadapi laga krusial saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4). Atmosfer positif menyelimuti skuad Maung Bandung yang bertekad menjaga posisi di puncak klasemen.

Bek Persib Frans Putros, memastikan kondisi tim dalam keadaan siap tempur. Dia menegaskan, fokus menjadi kunci utama untuk meraih hasil maksimal pada laga penting ini.

”Saya pikir, kami hanya harus fokus pada diri kami sendiri,” ungkap Frans Putros.

Putros juga menyoroti keuntungan psikologis yang dimiliki timnya sebagai pemuncak klasemen sementara. Dengan delapan pertandingan tersisa, ia menilai peluang juara sepenuhnya berada dalam kendali Persib.

”Sekarang kami memiliki delapan pertandingan tersisa dan kami memimpin klasemen. Jadi, semuanya ada di tangan kami,” tegas Frans Putros.

Meski berada di atas angin, pemain berpaspor Irak tersebut mengingatkan pentingnya menjaga kerendahan hati dan tidak terlena. Dia menekankan agar tim tetap menjalani setiap laga dengan fokus penuh.

”Kami hanya perlu menjalani satu demi satu pertandingan dan pada akhirnya. Semoga kami bisa menjadi juara,” tambah Frans Putros.

Sementara itu, pelatih Persib Bojan Hodak mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan Bali United. Dia menilai, lawan datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan besar pada laga sebelumnya.