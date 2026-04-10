Sri Wahyuni
11 April 2026, 02.04 WIB

Persib vs Bali United: Misi Pertahankan Puncak, Maung Bandung Waspadai Ancaman Mematikan Lawan di GBLA!

Frans Putros jalani latihan bersama Persib. (Dok. Persib)

JawaPos.com–Persib Bandung bersiap menghadapi laga krusial saat menjamu Bali United pada pekan ke-27 Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4). Atmosfer positif menyelimuti skuad Maung Bandung yang bertekad menjaga posisi di puncak klasemen.

Bek Persib Frans Putros, memastikan kondisi tim dalam keadaan siap tempur. Dia menegaskan, fokus menjadi kunci utama untuk meraih hasil maksimal pada laga penting ini.

”Saya pikir, kami hanya harus fokus pada diri kami sendiri,” ungkap Frans Putros.

Putros juga menyoroti keuntungan psikologis yang dimiliki timnya sebagai pemuncak klasemen sementara. Dengan delapan pertandingan tersisa, ia menilai peluang juara sepenuhnya berada dalam kendali Persib.

”Sekarang kami memiliki delapan pertandingan tersisa dan kami memimpin klasemen. Jadi, semuanya ada di tangan kami,” tegas Frans Putros.

Meski berada di atas angin, pemain berpaspor Irak tersebut mengingatkan pentingnya menjaga kerendahan hati dan tidak terlena. Dia menekankan agar tim tetap menjalani setiap laga dengan fokus penuh.

”Kami hanya perlu menjalani satu demi satu pertandingan dan pada akhirnya. Semoga kami bisa menjadi juara,” tambah Frans Putros.

Sementara itu, pelatih Persib Bojan Hodak mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan Bali United. Dia menilai, lawan datang dengan kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan besar pada laga sebelumnya.

”Bali menang 6-1, mereka pastinya akan percaya diri. Mereka punya skuad yang bagus, pertandingan melawan mereka selalu sulit,” ujar Hodak.

Artikel Terkait
Persib Bandung Fokus Jaga Puncak Klasemen, Frans Putros Tekankan Konsistensi Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Fokus Jaga Puncak Klasemen, Frans Putros Tekankan Konsistensi Tim

11 April 2026, 01.04 WIB

Bek Persib Frans Putros Bangga Antar Irak Cetak Sejarah ke Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bek Persib Frans Putros Bangga Antar Irak Cetak Sejarah ke Piala Dunia 2026

10 April 2026, 22.26 WIB

Kadek Arel Bersinar di Posisi Baru, Bali United Pede Tantang Persib di Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Kadek Arel Bersinar di Posisi Baru, Bali United Pede Tantang Persib di Bandung

10 April 2026, 21.48 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

