Andre Rizal Hanafi
11 April 2026, 01.04 WIB

Persib Bandung Fokus Jaga Puncak Klasemen, Frans Putros Tekankan Konsistensi Tim

Pemain Persib asal Irak Frans Putros. (Dok. Persib)

JawaPos.com–Persib Bandung terus mematangkan persiapan jelang laga penting pekan ke-27 BRI Super League musim 2025/26. Laga kandang melawan Bali United FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4), menjadi salah satu pertandingan yang dinilai krusial dalam perburuan gelar musim ini.

Bek Persib Bandung Frans Putros menegaskan, kondisi tim saat ini berada dalam situasi yang cukup positif. Persiapan berjalan lancar dan para pemain tetap menjaga fokus penuh jelang pertandingan penting tersebut.

Menurut Putros, hal terpenting yang harus dilakukan tim saat ini adalah tidak terlalu memikirkan hasil akhir atau posisi klasemen terlalu jauh ke depan. Konsistensi dari satu pertandingan ke pertandingan lain menjadi kunci utama untuk menjaga peluang juara tetap terbuka.

”Saya pikir kami hanya harus fokus pada diri kami sendiri,” ujar Putros dikutip dari persib.co.id.

Dia menambahkan, keunggulan di puncak klasemen memang memberi keuntungan secara psikologis, namun itu tidak boleh membuat tim lengah. Dengan menyisakan delapan pertandingan, Putros menilai semua peluang masih sangat terbuka. Namun, dia menegaskan bahwa nasib Persib Bandung sepenuhnya ada di tangan mereka sendiri.

”Kami sekarang punya delapan pertandingan tersisa dan memimpin klasemen. Jadi semuanya ada di tangan kami,” ucap Frans Putros.

Pemain asal Irak itu juga mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap membumi. Dia menekankan pentingnya menjalani setiap laga dengan pendekatan yang sama tanpa membeda-bedakan lawan, termasuk saat menghadapi Bali United FC yang dikenal sebagai tim kuat dan berpengalaman.

”Kami hanya perlu menjalani satu per satu pertandingan. Pada akhirnya, semoga kami bisa menjadi juara,” tambah Putros.

Dengan situasi persaingan yang semakin ketat di papan atas, laga melawan Bali United diprediksi menjadi ujian penting bagi Persib Bandung. Hasil pertandingan ini bisa sangat berpengaruh terhadap posisi mereka dalam perburuan gelar BRI Super League musim ini.

Artikel Terkait
Bek Persib Frans Putros Bangga Antar Irak Cetak Sejarah ke Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bek Persib Frans Putros Bangga Antar Irak Cetak Sejarah ke Piala Dunia 2026

10 April 2026, 22.26 WIB

Kadek Arel Bersinar di Posisi Baru, Bali United Pede Tantang Persib di Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Kadek Arel Bersinar di Posisi Baru, Bali United Pede Tantang Persib di Bandung

10 April 2026, 21.48 WIB

Persija Jakarta Berselisih Sembilan Poin dari Persib, Fabio Calonego Siap Lumat Persebaya Surabaya Demi Jaga Peluang Juara! - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta Berselisih Sembilan Poin dari Persib, Fabio Calonego Siap Lumat Persebaya Surabaya Demi Jaga Peluang Juara!

10 April 2026, 16.50 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

