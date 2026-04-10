Persib Bandung Fokus Jaga Puncak Klasemen, Frans Putros Tekankan Konsistensi Tim

JawaPos.com–Persib Bandung terus mematangkan persiapan jelang laga penting pekan ke-27 BRI Super League musim 2025/26. Laga kandang melawan Bali United FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4), menjadi salah satu pertandingan yang dinilai krusial dalam perburuan gelar musim ini.

Bek Persib Bandung Frans Putros menegaskan, kondisi tim saat ini berada dalam situasi yang cukup positif. Persiapan berjalan lancar dan para pemain tetap menjaga fokus penuh jelang pertandingan penting tersebut.

Menurut Putros, hal terpenting yang harus dilakukan tim saat ini adalah tidak terlalu memikirkan hasil akhir atau posisi klasemen terlalu jauh ke depan. Konsistensi dari satu pertandingan ke pertandingan lain menjadi kunci utama untuk menjaga peluang juara tetap terbuka.

”Saya pikir kami hanya harus fokus pada diri kami sendiri,” ujar Putros dikutip dari persib.co.id.

Dia menambahkan, keunggulan di puncak klasemen memang memberi keuntungan secara psikologis, namun itu tidak boleh membuat tim lengah. Dengan menyisakan delapan pertandingan, Putros menilai semua peluang masih sangat terbuka. Namun, dia menegaskan bahwa nasib Persib Bandung sepenuhnya ada di tangan mereka sendiri.

”Kami sekarang punya delapan pertandingan tersisa dan memimpin klasemen. Jadi semuanya ada di tangan kami,” ucap Frans Putros.

Pemain asal Irak itu juga mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap membumi. Dia menekankan pentingnya menjalani setiap laga dengan pendekatan yang sama tanpa membeda-bedakan lawan, termasuk saat menghadapi Bali United FC yang dikenal sebagai tim kuat dan berpengalaman.

”Kami hanya perlu menjalani satu per satu pertandingan. Pada akhirnya, semoga kami bisa menjadi juara,” tambah Putros.