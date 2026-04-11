Blunder Raickovic dan Gol Perovic Dianulir! Persija Jakarta Ungguli Persebaya Surabaya 1-0 di Babak Pertama

Gol Mihailo Perovic dianulir karena offside saat Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta di GBK. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Duel panas Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya di pekan ke-27 Super League 2025/2026 langsung menghadirkan drama sejak awal laga. Blunder Milos Raickovic dan gol Mihailo Perovic yang dianulir membuat Persebaya Surabaya harus tertinggal 0-1 di babak pertama.
Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam, pertandingan berjalan dalam tempo tinggi sejak peluit awal dibunyikan. Kedua tim sama-sama tampil agresif dan tidak memberi ruang sedikit pun untuk berkembang.
Persija Jakarta langsung menekan sejak menit awal melalui kombinasi lini serang mereka.
Peluang pertama datang pada menit ketiga saat Van Basty Sousa e Silva melepaskan tembakan, namun masih mampu diblok lini belakang Persebaya Surabaya.
Tak lama berselang, Allano Brendon de Souza Lima juga mencoba peruntungannya di menit keempat. Namun, upayanya masih belum menemui sasaran meski situasi sempat membahayakan gawang Persebaya Surabaya.
Tekanan Persija Jakarta akhirnya membuahkan hasil lewat momen krusial di menit ke-15. Blunder Milos Raickovic yang menjatuhkan Eksel Runtukahu di kotak penalti membuat wasit tanpa ragu menunjuk titik putih.
Allano Brendon de Souza Lima yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Sepakan penaltinya tak mampu dihentikan Andhika Ramadhani dan membawa Persija Jakarta unggul 1-0.
Tertinggal satu gol, Persebaya Surabaya mencoba merespons melalui permainan yang lebih berani.
Toni Firmansyah sempat mendapatkan peluang di menit ke-27, tetapi tembakannya masih berhasil diblok pemain bertahan Persija Jakarta.
Persebaya Surabaya sebenarnya sempat membangkitkan harapan lewat aksi Mihailo Perovic di menit ke-30. Penyerang asal Serbia itu berhasil memanfaatkan umpan terobosan matang dari Francisco Rivera dan mencetak gol.
Namun, kegembiraan tersebut harus pupus setelah wasit menganulir gol tersebut. Mihailo Perovic lebih dulu berada dalam posisi offside sehingga skor tetap bertahan 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta.
