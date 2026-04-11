Riyan Ardiansyah Resmi Gantikan Bruno Moreira! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya Lawan Persija Jakarta

Bonek ingin Persebaya permanenkan Riyan Ardiansyah. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com — Keputusan mengejutkan datang dari Persebaya Surabaya jelang duel klasik kontra Persija Jakarta. Riyan Ardiansyah resmi dipercaya menggantikan peran vital Bruno Moreira dalam starting line up yang akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Duel klasik antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya diprediksi tetap berlangsung panas meski kedua tim pincang. Absennya sejumlah pemain kunci tidak menyurutkan tensi pertandingan yang sarat gengsi ini.
Green Force akan bertandang ke ibu kota pada pekan ke-27 Super League 2025/2026. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung Sabtu (11/4) malam dan dipastikan menyedot perhatian pecinta sepak bola nasional.
Situasi kedua tim memang tidak ideal menjelang pertandingan ini. Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya sama-sama kehilangan beberapa pemain penting akibat cedera dan sanksi disiplin.
Dari kubu tuan rumah, Persija dipastikan tanpa Jordi Amat yang harus absen usai kartu merah. Selain itu, Thales Lira juga tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning yang diterimanya.
Sementara itu, Persebaya Surabaya datang ke Jakarta dengan kondisi tak jauh berbeda. Nama-nama seperti Ernando Ari, Bruno Moreira, dan Gustavo Fernandes dipastikan belum pulih dan harus menepi.
Kondisi tersebut membuat pelatih harus memutar otak dalam menyusun strategi terbaik. Salah satu keputusan paling mencolok adalah memasukkan Riyan Ardiansyah sebagai pengganti Bruno Moreira di lini depan.
Kepercayaan kepada Riyan bukan tanpa alasan. Pemain muda tersebut dinilai memiliki kecepatan dan determinasi yang bisa menjadi pembeda dalam laga besar seperti ini.
Gelandang Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, menegaskan absennya sejumlah pemain tidak akan mengurangi kualitas pertandingan. Ia menyebut kedua tim tetap memiliki kedalaman skuad yang mumpuni.
“Persija memiliki banyak pemain berkualitas. Absennya beberapa pemain mereka tidak akan terlalu memengaruhi kekuatan tim. Di sisi lain, kami juga memiliki beberapa pemain yang absen. Jadi saya pikir besok akan menjadi pertandingan yang bagus,” ujarnya.
