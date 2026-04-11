HomeSepak Bola Indonesia
Moch. Rizky Pratama Putra
12 April 2026, 01.50 WIB

Riyan Ardiansyah Resmi Gantikan Bruno Moreira! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya Lawan Persija Jakarta

Bonek ingin Persebaya permanenkan Riyan Ardiansyah. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com — Keputusan mengejutkan datang dari Persebaya Surabaya jelang duel klasik kontra Persija Jakarta. Riyan Ardiansyah resmi dipercaya menggantikan peran vital Bruno Moreira dalam starting line up yang akan tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Duel klasik antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya diprediksi tetap berlangsung panas meski kedua tim pincang. Absennya sejumlah pemain kunci tidak menyurutkan tensi pertandingan yang sarat gengsi ini.

Green Force akan bertandang ke ibu kota pada pekan ke-27 Super League 2025/2026. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung Sabtu (11/4) malam dan dipastikan menyedot perhatian pecinta sepak bola nasional.

Situasi kedua tim memang tidak ideal menjelang pertandingan ini. Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya sama-sama kehilangan beberapa pemain penting akibat cedera dan sanksi disiplin.

Dari kubu tuan rumah, Persija dipastikan tanpa Jordi Amat yang harus absen usai kartu merah. Selain itu, Thales Lira juga tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning yang diterimanya.

Sementara itu, Persebaya Surabaya datang ke Jakarta dengan kondisi tak jauh berbeda. Nama-nama seperti Ernando Ari, Bruno Moreira, dan Gustavo Fernandes dipastikan belum pulih dan harus menepi.

Kondisi tersebut membuat pelatih harus memutar otak dalam menyusun strategi terbaik. Salah satu keputusan paling mencolok adalah memasukkan Riyan Ardiansyah sebagai pengganti Bruno Moreira di lini depan.

Kepercayaan kepada Riyan bukan tanpa alasan. Pemain muda tersebut dinilai memiliki kecepatan dan determinasi yang bisa menjadi pembeda dalam laga besar seperti ini.

Gelandang Persebaya Surabaya, Francisco Rivera, menegaskan absennya sejumlah pemain tidak akan mengurangi kualitas pertandingan. Ia menyebut kedua tim tetap memiliki kedalaman skuad yang mumpuni.

“Persija memiliki banyak pemain berkualitas. Absennya beberapa pemain mereka tidak akan terlalu memengaruhi kekuatan tim. Di sisi lain, kami juga memiliki beberapa pemain yang absen. Jadi saya pikir besok akan menjadi pertandingan yang bagus,” ujarnya.

Artikel Terkait
3 Sinyal Bruno Moreira Angkat Kaki dari Persebaya Surabaya! Terbaru Tak Dimainkan Lawan Persija Jakarta - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Sinyal Bruno Moreira Angkat Kaki dari Persebaya Surabaya! Terbaru Tak Dimainkan Lawan Persija Jakarta

11 April 2026, 21.19 WIB

Resmi! Bruno Moreira Absen Lawan Persija Jakarta, Francisco Rivera Pimpin Perjuangan Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! Bruno Moreira Absen Lawan Persija Jakarta, Francisco Rivera Pimpin Perjuangan Persebaya Surabaya

11 April 2026, 20.17 WIB

Jeritan Hati Bonek! Kabar Cedera hingga Rumor Perpisahan Bruno Moreira Guncang Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Jeritan Hati Bonek! Kabar Cedera hingga Rumor Perpisahan Bruno Moreira Guncang Persebaya Surabaya

11 April 2026, 16.01 WIB

Terpopuler

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total - Image
1

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

2

Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR

3

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

4

Profil Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Kader Partai Gerindra yang Terjaring OTT KPK

5

Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif

6

KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

7

Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging

8

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

9

Kuliner di Surabaya: 17 Rekomendasi Bakso Terbaik dengan Rasa Autentik

10

Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

