Andre Rizal Hanafi
08 April 2026, 18.35 WIB

Bek Timnas Indonesia Muhammad Ferarri Segera Comeback, Bhayangkara FC Dapat Kabar Baik

Muhammad Ferarri. (dok. Antara) - Image

Muhammad Ferarri. (dok. Antara)

JawaPos.com–Kabar positif datang dari lini belakang Bhayangkara FC. Bek muda andalan mereka, Muhammad Ferarri, mulai menunjukkan progres signifikan setelah sempat menepi akibat cedera serius.

Pemain yang juga menjadi bagian dari Timnas Indonesia tersebut mengungkapkan bahwa dirinya mengalami cedera medial collateral ligament (MCL) grade dua. Cedera itu membuatnya harus menjalani masa pemulihan cukup panjang dengan program terapi intensif yang diawasi langsung oleh tim fisioterapis klub.

Ferarri menyebut proses pemulihan berjalan dengan baik. Dia bersyukur kondisinya kini semakin membaik dan sudah mulai mendekati tahap siap bermain kembali.

”Saya sempat mengalami cedera MCL grade dua. Waktu itu harus istirahat dan fokus pemulihan bersama fisioterapis. Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik,” ujar Ferarri dikutip dari ileague.id.

Sinyal kembalinya pemain berusia muda tersebut sebenarnya sudah terlihat pada laga melawan Persija Jakarta beberapa waktu lalu. Meski belum turun ke lapangan, namanya sudah masuk dalam daftar susunan pemain sebagai cadangan.

Hal itu menjadi indikasi bahwa kondisi fisiknya mulai pulih dan siap kembali bersaing di level pertandingan. Namun, Ferarri menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terburu-buru untuk langsung tampil penuh.

Menatap laga berikutnya menghadapi Persijap Jepara, dia membuka peluang untuk tampil jika diberikan kepercayaan oleh pelatih. Meski begitu, ia memastikan bahwa menit bermainnya akan tetap dibatasi demi menjaga kondisi.

”Insya Allah kalau diberi kesempatan, saya siap bermain. Tapi mungkin belum bisa langsung 90 menit penuh. Saya ingin jalani semuanya secara bertahap,” jelas Muhammad Ferarri.

Kehadiran kembali Ferarri tentu menjadi tambahan kekuatan bagi Bhayangkara FC, terutama di sektor pertahanan. Namun, dia juga menyadari bahwa persaingan di dalam tim saat ini cukup ketat.

