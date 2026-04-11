Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

JawaPos.com — Laga panas akan tersaji saat Persija Jakarta menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam. Pertemuan klasik ini semakin menarik karena total delapan pemain dipastikan absen dari kedua tim.

Persija Jakarta datang dengan misi besar setelah tiga pertandingan terakhir belum berpihak pada mereka. Tekad bangkit di hadapan publik sendiri menjadi motivasi utama Macan Kemayoran.

Dukungan penuh Jakmania diprediksi akan memenuhi setiap sudut stadion dan menjadi energi tambahan bagi tuan rumah. Tiga poin jadi target mutlak demi menjaga asa bersaing di papan atas klasemen.

Persiapan intens telah dilakukan sepanjang pekan oleh Paulo Ricardo dan rekan-rekannya. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang terlihat di laga sebelumnya.

Pelatih Mauricio Souza memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Ia optimistis anak asuhnya mampu mengulang kemenangan seperti pada pertemuan sebelumnya.

“Kami tahu bahwa kami harus segera memberikan respons kepada suporter. Para pemain sadar dan termotivasi untuk pertandingan besok. Saya benar-benar berharap besok kami bisa memainkan pertandingan yang hebat dan kembali meraih kemenangan,” tutur Mauricio.

Mauricio juga menaruh respek tinggi kepada kekuatan Persebaya Surabaya yang dinilai memiliki kualitas merata di setiap lini. Ia menyebut laga ini akan menjadi ujian berat bagi timnya.

“Terkait Persebaya, mereka adalah tim yang hebat. Mereka adalah tim yang juga cukup banyak berfluktuasi di kompetisi. Tetapi mereka memiliki skuad yang sangat kuat,” lanjutnya.