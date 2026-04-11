Resmi! 8 Bintang Absen di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, GBK Bergemuruh Sambut Jakmania dan Bonek

Pertemuan Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebelumnya. (Persija)
JawaPos.com — Laga panas akan tersaji saat Persija Jakarta menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (11/4/2026) malam. Pertemuan klasik ini semakin menarik karena total delapan pemain dipastikan absen dari kedua tim.
Persija Jakarta datang dengan misi besar setelah tiga pertandingan terakhir belum berpihak pada mereka. Tekad bangkit di hadapan publik sendiri menjadi motivasi utama Macan Kemayoran.
Dukungan penuh Jakmania diprediksi akan memenuhi setiap sudut stadion dan menjadi energi tambahan bagi tuan rumah. Tiga poin jadi target mutlak demi menjaga asa bersaing di papan atas klasemen.
Baca Juga:Resmi! Bruno Moreira Absen Lawan Persija Jakarta, Francisco Rivera Pimpin Perjuangan Persebaya Surabaya
Persiapan intens telah dilakukan sepanjang pekan oleh Paulo Ricardo dan rekan-rekannya. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang terlihat di laga sebelumnya.
Pelatih Mauricio Souza memastikan timnya dalam kondisi siap tempur. Ia optimistis anak asuhnya mampu mengulang kemenangan seperti pada pertemuan sebelumnya.
“Kami tahu bahwa kami harus segera memberikan respons kepada suporter. Para pemain sadar dan termotivasi untuk pertandingan besok. Saya benar-benar berharap besok kami bisa memainkan pertandingan yang hebat dan kembali meraih kemenangan,” tutur Mauricio.
Baca Juga:Jelang Lawan Persija, Pelatih Persebaya Bernardo Tavares Tak Jagokan Lawan Jadi Juara Super League
Mauricio juga menaruh respek tinggi kepada kekuatan Persebaya Surabaya yang dinilai memiliki kualitas merata di setiap lini. Ia menyebut laga ini akan menjadi ujian berat bagi timnya.
“Terkait Persebaya, mereka adalah tim yang hebat. Mereka adalah tim yang juga cukup banyak berfluktuasi di kompetisi. Tetapi mereka memiliki skuad yang sangat kuat,” lanjutnya.
5 Bintang Persija Jakarta Absen
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging