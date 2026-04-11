Kontrak Habis 30 April 2026! Spekulasi Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya Makin Panas

Bruno Moreira mencoba menguatkan rekan-rekannya setelah Persebaya Surabaya kalah telak 1-5 dari Borneo FC. (Persebaya)
JawaPos.com — Kabar panas menyelimuti internal Persebaya Surabaya jelang akhir musim kompetisi. Sosok kapten tim, Bruno Moreira, dikabarkan berpotensi meninggalkan klub setelah kontraknya mendekati masa akhir.
Isu ini langsung memantik reaksi dari suporter setia Persebaya Surabaya, Bonek. Mereka kompak mendesak manajemen agar segera mengamankan masa depan sang pemain yang selama ini jadi tulang punggung tim.
Spekulasi hengkangnya Bruno Moreira bukan tanpa dasar yang jelas. Berdasarkan data Transfermarkt, kontrak winger asal Brasil itu akan berakhir pada 30 April 2026.
Baca Juga:Hector Souto Bongkar Titik Lemah Thailand! Momen Bersejarah Timnas Futsal Indonesia Rebut Mahkota ASEAN Kian Dekat
Situasi tersebut membuat masa depan Bruno Moreira di Persebaya Surabaya menjadi tanda tanya besar. Apalagi hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perpanjangan kontraknya.
Rumor semakin liar setelah muncul unggahan dari akun Instagram sepak bola Indonesia, @serdadumerahputih_1945.
Akun tersebut memberi bocoran soal kemungkinan adanya kapten tim yang akan hengkang dari klubnya musim depan.
Baca Juga:Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia Tantang Thailand di Final ASEAN Futsal Championship 2026
"Beberapa tim sudah mulai berbenah buat musim depan. Kasih bocoran tipis-tipis, beberapa pemain berstatus kapten tim akan out," tulis akun tersebut melalui Insta Story, Selasa (7/4/2026).
Unggahan itu langsung dikaitkan dengan sosok Bruno Moreira. Pasalnya, saat ini ia memang menyandang ban kapten Persebaya Surabaya dan memiliki peran vital di dalam tim.
Kondisi ini membuat spekulasi semakin menguat di kalangan suporter. Banyak yang khawatir kehilangan pemain kunci di saat tim masih berupaya membangun konsistensi performa.
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Prabowo Putuskan Biaya Haji Turun Rp 2 Juta di Tengah Kenaikan Harga Avtur Global
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven
Donald Trump Tegaskan Pasukan Amerika Serikat Tetap di Sekitar Iran dan Siap Lakukan Penaklukan Berikutnya
Prediksi Persita vs Arema FC: Laga Panas BRI Super League, Singo Edan Incar Curi Poin
Sederet 15 Kuliner Steak di Surabaya Paling Enak dengan Saus Lezat yang Wajib Dicoba Pecinta Daging