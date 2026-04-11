Kontrak Habis 30 April 2026! Spekulasi Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya Makin Panas

JawaPos.com — Kabar panas menyelimuti internal Persebaya Surabaya jelang akhir musim kompetisi. Sosok kapten tim, Bruno Moreira, dikabarkan berpotensi meninggalkan klub setelah kontraknya mendekati masa akhir.

Isu ini langsung memantik reaksi dari suporter setia Persebaya Surabaya, Bonek. Mereka kompak mendesak manajemen agar segera mengamankan masa depan sang pemain yang selama ini jadi tulang punggung tim.

Spekulasi hengkangnya Bruno Moreira bukan tanpa dasar yang jelas. Berdasarkan data Transfermarkt, kontrak winger asal Brasil itu akan berakhir pada 30 April 2026.

Situasi tersebut membuat masa depan Bruno Moreira di Persebaya Surabaya menjadi tanda tanya besar. Apalagi hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perpanjangan kontraknya.

Rumor semakin liar setelah muncul unggahan dari akun Instagram sepak bola Indonesia, @serdadumerahputih_1945.

Akun tersebut memberi bocoran soal kemungkinan adanya kapten tim yang akan hengkang dari klubnya musim depan.

"Beberapa tim sudah mulai berbenah buat musim depan. Kasih bocoran tipis-tipis, beberapa pemain berstatus kapten tim akan out," tulis akun tersebut melalui Insta Story, Selasa (7/4/2026).

Unggahan itu langsung dikaitkan dengan sosok Bruno Moreira. Pasalnya, saat ini ia memang menyandang ban kapten Persebaya Surabaya dan memiliki peran vital di dalam tim.