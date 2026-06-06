Susul Bruno Moreira, Mihailo Perovic Pamit Hengkang dari Persebaya Surabaya dan Kirim Pesan ke Bonek dan Bonita

JawaPos.com — Mihailo Perovic resmi mengucapkan salam perpisahan kepada Persebaya Surabaya pada Jumat (5/6/2026), menandai berakhirnya kebersamaan penyerang asal Montenegro itu setelah satu musim membela Green Force. Keputusan tersebut membuat Perovic mengikuti jejak kapten tim Bruno Moreira yang lebih dulu berpamitan beberapa hari sebelumnya, sekaligus menambah daftar pemain yang meninggalkan Surabaya jelang Super League 2026/2027.

Kepergian Mihailo Perovic menjadi momen emosional bagi pendukung Persebaya Surabaya.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, striker berusia 29 tahun itu menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh elemen klub yang telah menjadi bagian dari perjalanan kariernya selama semusim terakhir.

Mengapa Mihailo Perovic Memutuskan Berpisah dengan Persebaya Surabaya? Mihailo Perovic memastikan kebersamaannya dengan Persebaya Surabaya telah berakhir setelah musim 2025/2026 rampung.

Meski tidak menjelaskan alasan detail kepergiannya, sang pemain memberikan pesan penuh penghargaan kepada klub dan para pendukung.

“Seiring perjalanan saya bersama @officialpersebaya berakhir, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas tahun yang tak terlupakan ini,” tulis Mihailo Perovic.

Penyerang kelahiran Podgorica, 23 Januari 1997 itu mengaku sejak hari pertama datang ke Surabaya dirinya langsung merasakan suasana kekeluargaan.

Menurutnya, dukungan dari rekan setim, pelatih, staf, hingga manajemen menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang.

“Sejak hari pertama, saya merasa diterima, dihormati, dan didukung oleh semua orang di klub. Kepada rekan-rekan setim, pelatih, staf, dan semua orang yang bekerja di balik layar—terima kasih atas kepercayaan, persahabatan, dan kenangan yang telah kita ciptakan bersama,” lanjutnya.