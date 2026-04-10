Alfredo Naraya dan Dava Yunna Tugas Negara! 2 Wonderkid Persebaya Surabaya Siap Guncang ASEAN U-17 2026 Bersama Timnas Indonesia

JawaPos.com — Kabar membanggakan datang dari Persebaya Surabaya setelah dua wonderkid mereka, Alfredo Naraya dan Dava Yunna, mendapat panggilan membela Timnas Indonesia U-17 di ajang ASEAN U-17 2026. Momentum ini menjadi bukti nyata pembinaan Green Force terus melahirkan talenta muda berkualitas yang siap bersaing di level internasional.

Alfredo Naraya menjadi satu-satunya wakil Persebaya Surabaya di sektor gelandang dalam skuad Garuda Muda kali ini.

Sementara itu, Dava Yunna dipercaya mengisi lini depan dan diharapkan mampu menjadi mesin gol bagi Timnas Indonesia U-17 sepanjang turnamen berlangsung.

Kepercayaan yang diberikan pelatih Kurniawan Dwi Yulianto tentu bukan tanpa alasan.

Kedua pemain muda Persebaya Surabaya itu dinilai tampil konsisten selama pemusatan latihan dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam sejumlah laga uji coba.

Pemanggilan ini juga menjadi sinyal kuat akademi Persebaya Surabaya kembali berada di jalur yang tepat dalam mencetak pemain masa depan.

Alfredo Naraya dikenal memiliki visi bermain yang matang, sementara Dava Yunna punya naluri gol tinggi yang membuatnya layak jadi andalan di lini serang.

Di tengah ketatnya persaingan dalam skuad yang berisi 26 pemain terbaik, kehadiran dua pemain Persebaya Surabaya memberi warna tersendiri.

Terlebih, mereka harus bersaing dengan pemain-pemain dari klub lain seperti Persik Kediri dan Bali United yang menjadi penyumbang terbanyak dalam tim.