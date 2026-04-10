Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di ASEAN U-17 2026: Misi Garuda Muda Berburu Tiket Semifinal di Rumah Sendiri

JawaPos.com — Timnas Indonesia U-17 bersiap menghadapi tantangan besar di Kejuaraan ASEAN U-17 2026 dengan status tuan rumah. Dukungan publik sendiri menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk tampil maksimal sejak laga pembuka.

Turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Kejuaraan ASEAN U-16 ini akan berlangsung pada 11 hingga 24 April 2026.

Indonesia tergabung di Grup A bersama Timor Leste, Malaysia, dan Vietnam dalam persaingan yang dipastikan berlangsung ketat.

Laga perdana akan menjadi momen krusial bagi Timnas Indonesia U-17 saat menghadapi Timor Leste. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, pada Senin (13/4) pukul 19.30 WIB.

Atmosfer kandang di Gresik diharapkan mampu membakar semangat para pemain muda Indonesia. Apalagi, kemenangan di laga pertama akan membuka jalan menuju fase berikutnya dengan lebih percaya diri.

Setelah itu, Garuda Muda masih akan bermain di stadion yang sama untuk meladeni Malaysia pada Kamis (16/4/2026). Duel ini berpotensi menjadi penentu posisi klasemen sementara di Grup A.

Malaysia dikenal sebagai salah satu rival kuat di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, fokus dan konsistensi permainan akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengamankan poin penting.

Laga terakhir fase grup akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada Minggu (19/4/2026) melawan Vietnam. Pertandingan ini diprediksi menjadi duel paling sengit sekaligus penentu nasib Indonesia di turnamen.

Vietnam kerap menjadi lawan tangguh di level kelompok umur. Oleh karena itu, kesiapan mental dan strategi matang sangat dibutuhkan agar Garuda Muda mampu tampil optimal.